 Нобелевскую премию по экономике присудили за поиск способов борьбы с бедностью

Приз, который формально не является Нобелевской премией, но вручается на той же церемонии и тем же комитетом, разделят поровну ученые из ведущих университетов США: Майкл Кремер из Гарварда и его последователи и коллеги, супруги Эстер Дюфло и Абхиджит Банерджи из Массачусетского технологического института, передает БизнесЦензор со ссылкой на Би-би-си.

"Они разработали новый подход к поиску рецептов борьбы с бедностью. Они разбили большую проблему на много маленьких вопросов и доказали, что лучший способ найти ответы на них - это полевые эксперименты", – обосновала свое решение Шведская академия наук.

Ученый Майкл Кремер начал проводить полевые эксперименты в Кении, чтобы проверить эффективность направленных на борьбу с бедностью трат экспериментальным путем. Дюфло и Банерджи развили его начинания, создав "лабораторию борьбы с с бедностью" – Poverty Action Lab.

Ученые доказали, что только опытным путем можно выяснить, какие меры экономической и социальной политики лучше всего сокращают бедность и ее последствия.

Например, изучая эффективность расходования денег на образование среди бедняков, ученые выяснили, что традиционные направления субсидий – дополнительные учителя, бесплатные обеды, школьная форма и стипендии – увеличивают охват образования. Однако эффект на каждый вложенный доллар оказался в 15 раз больше, когда те же деньги были потрачены на информационную кампанию, объясняющую выгоды и преимущества образования. И в 10 раз больше, если потратить те же средства на дегельминтизацию – борьбу с паразитами, которые, по данным Всемирной организации здравоохранения, "сдерживают физическое и когнитивное развитие детей, ограничивают прогресс в образовании и задерживают экономическое развитие".

Как сообщалось, в 2018 году Нобелевская премия по экономике была присуждена Уильяму Нордхаусу за "интеграцию изменения климата в долгосрочный макроэкономический анализ" и Полу Ромеру за "интеграцию технологических инноваций в долгосрочный макроэкономический анализ".