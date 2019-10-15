[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.56 26.93
 Макроэкономика
  27  0
Все про:торговля (441) Евросоюз (1964) Кулеба Дмитрий (1)

 Объем торговли с Евросоюзом в этом году вырос на 8,4%, – Кулеба

Правительство сейчас направляет деятельность на максимальную экономическую интеграцию с Европейским cоюзом, и объем торговли в этом году уже вырос на 8,4%.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"С ЕС мы работаем по очень простому принципу: Европейский союз возник и стал тем, чем он является, благодаря прежде всего экономический интеграции. Поэтому мы делаем сейчас все для того, чтобы максимально экономически интегрироваться в ЕС и в Украине ввести понятные для наших европейских партнеров правила ведения бизнеса и стандарты жизни в целом", - сказал Кулеба. 

Чиновник подчеркнул, что сейчас "очень динамично" развивается торговля Украины с ЕС. По словам Кулебы, если в 2014 году объем торговли со странами Евросоюза составил $36 млрд, то в конце 2018 года - $50,7 млрд, а по состоянию на август 2019 года еще на 8,4% увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Мы поддерживаем очень высокий уровень и очень высокую интенсивность диалога с Европейским союзом. Цель очень простая - мы должны использовать все имеющиеся инструменты и создавать новые инструменты для нашей интеграции в ЕС и вступления в конце концов полноправного членства в этой организации", - подчеркнул Кулеба.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153956
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиМакроэкономика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР День защитника Украины Донбасс Зеленский Пристайко Россия суд судебная реформа США
 
 
 
 
 
 вверх