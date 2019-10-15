 Объем торговли с Евросоюзом в этом году вырос на 8,4%, – Кулеба

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"С ЕС мы работаем по очень простому принципу: Европейский союз возник и стал тем, чем он является, благодаря прежде всего экономический интеграции. Поэтому мы делаем сейчас все для того, чтобы максимально экономически интегрироваться в ЕС и в Украине ввести понятные для наших европейских партнеров правила ведения бизнеса и стандарты жизни в целом", - сказал Кулеба.

Чиновник подчеркнул, что сейчас "очень динамично" развивается торговля Украины с ЕС. По словам Кулебы, если в 2014 году объем торговли со странами Евросоюза составил $36 млрд, то в конце 2018 года - $50,7 млрд, а по состоянию на август 2019 года еще на 8,4% увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Мы поддерживаем очень высокий уровень и очень высокую интенсивность диалога с Европейским союзом. Цель очень простая - мы должны использовать все имеющиеся инструменты и создавать новые инструменты для нашей интеграции в ЕС и вступления в конце концов полноправного членства в этой организации", - подчеркнул Кулеба.