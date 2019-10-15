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Все про:безвизовый режим (196) Евросоюз (1964) Кулеба Дмитрий (1)

 Украина интегрирует управление границей с ЕС, – вице-премьер

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что следующим шагом после введения безвизового режима будет интегрированное управление границей с Европейским союзом.

Об этом Кулеба сказал в ходе пресс-брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На прошлой неделе я провел межведомственное совещание по интегрированному управлению границей. По сути, интегрированное управление границей – это следующий шаг по обеспечению свободы передвижения товаров и услуг после безвиза. Безвиз был первым шагом, когда нам открыли двери, а интегрированное управление границей разрешит сделать проход через эти двери максимально комфортным, удобным и безопасным", – сказал Кулеба.

По его словам, интегрированное управление границей предусматривает введение наилучших европейских стандартов на границе и открытие дополнительных возможностей для передвижения.

"Не могу сказать, что это "безвиз-2", но это следующий шаг, который мы должны сделать после безвиза, чтобы выполнить одно из заданий, которое поставило правительство – обеспечить свободу передвижения", – добавил Кулеба.

Как сообщалось, в сентябре президент Владимир Зеленский подписал закон "О режиме совместного транзита и введения национальной электронной транзитной системы", которая вводит в украинском законодательстве положения Конвенции о процедуре общего транзита, в которую входят 35 стран европейского региона (члены ЕС, ЕАСТ, Турция, Македония и Сербия).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153954
 
 
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