[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.56 26.93
 Власть, Транспорт
  198  0
Все про:контрабанда (90) ГФС (1380) Нефьодов (125)

 Фискальная служба отменила операцию "Бастион" на таможне

Государственная фискальная служба Украины издала приказ об отмене операции "Бастион" на таможне, которая стартовала в июне по инициативе экс-и.о.руководителя ведомства Александра Власова.

Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов в Facebook. передает БизнесЦензор.

"Операция "Бастион" – все. Будем учиться бороться с контрабандой иначе", – сообщил Нефьодов.

Он также отметил, что ведомство внесло изменения в систему рисков АСАУР на таможне относительно импорта одежды.

Как сообщалось, ГФС в конце мая объявила о начале операции "Бастион" с целью перекрыть каналы незаконного перемещения товаров на таможенную территорию Украины.

В рамках операции "Бастион" на центральном уровне заработал оперативный штаб, а 26 территориальных рабочих групп в регионах должны были реагировать на незаконный ввоз товаров.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153949
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР День защитника Украины Донбасс Зеленский Пристайко Россия суд судебная реформа США
 
 
 
 
 
 вверх