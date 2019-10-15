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 Международные трассы в Украине покроют интернетом до осени 2022 года

Международные трассы нужно будет обеспечить 4G за 30 месяцев, то есть примерно до осени 2022 года.

Об этом сообщил в комментарии LIGA.net глава Национальной комиссии по вопросам связи и информатизации Александр Животовский, передает БизнесЦензор.

Это касается не только международных дорог, но и национальных. По информации Животовского, правительство премьер-министра Гончарука выдвинет такое требование в новых лицензиях мобильщикам: обеспечить 4G национальные трассы за 48 месяцев (в 2025 году).

В марте 2020 года четыре мобильных оператора - "Киевстар", Vodafone Ukraine, lifecell, "Интертелеком" - должны получить новые 4G-лицензии, которые обяжут их покрыть 90% населения Украины.

По предварительным просчетам СЕО "Киевстар" Александра Комарова, для этого каждой из компании придется потратить 3-4 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153946
 
 
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