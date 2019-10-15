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 Мининфраструктуры выбрало 7 вокзалов для передачи в концессию

Министерство инфраструктуры согласовало перечень из 7 железнодорожных вокзалов для передачи в концессию.

Как передает БизнесЦензор, об этом заместитель министра по вопросам евроинтеграции Александра Клитина сообщила на своей странице в сети Facebook.

По словам замминистра, в список вошли вокзалы Харькова, Днепра, Винницы, Запорожья, Ивано-Франковска, Хмельницкого и Николаева. Этот перечень будет анализироваться экспертами Всемирного банка в отношении возможности реализации концессионных проектов.

Как сообщалось, ранее Министерство инфраструктуры Украины получило предварительное согласие Всемирного банка на проведение анализа концессионных проектов на украинской железной дороге. В частности, речь идет о концессии украинских вокзалов и малодеятельных станций.

Глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов ранее заявлял, что процесс передачи железнодорожных вокзалов в концессию может начаться в конце 2020 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153939
 
 
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