 Мининфраструктуры выбрало 7 вокзалов для передачи в концессию

Как передает БизнесЦензор, об этом заместитель министра по вопросам евроинтеграции Александра Клитина сообщила на своей странице в сети Facebook.

По словам замминистра, в список вошли вокзалы Харькова, Днепра, Винницы, Запорожья, Ивано-Франковска, Хмельницкого и Николаева. Этот перечень будет анализироваться экспертами Всемирного банка в отношении возможности реализации концессионных проектов.

Как сообщалось, ранее Министерство инфраструктуры Украины получило предварительное согласие Всемирного банка на проведение анализа концессионных проектов на украинской железной дороге. В частности, речь идет о концессии украинских вокзалов и малодеятельных станций.

Глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов ранее заявлял, что процесс передачи железнодорожных вокзалов в концессию может начаться в конце 2020 года.