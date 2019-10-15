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Все про:Газ (3788) Норвегия (85)

 Норвегия получила торговый дефицит впервые с 2017 года из-за падения экспорта газа

Норвегия в сентябре зафиксировала дефицит внешнеторгового баланса впервые почти за два года из-за снижения поставок и цен углеводородов.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Отрицательное сальдо составило 1,2 млрд крон ($131,6 млн), свидетельствуют данные статистического агентства страны SSB. Месячный дефицит за последние двадцать лет отмечается всего в третий раз

Экспорт газа в прошлом месяце рухнул до минимума с 2005 года - на 68% в годовом выражении, до 7,9 млрд крон. Это обусловлено как падением объемов поставок более чем на треть, так и снижением цен.

Поставки нефти за рубеж рухнули на 19%, составив 19,4 млрд крон, в основном из-за уменьшения стоимости сырья.

По данным SSB, сейчас на углеводороды приходится всего около 39% экспортной выручки по сравнению с обычным показателем в районе 50%.

При этом Норвегия увеличила импорт без учета судов и нефтяных платформ до самого высокого уровня за два года, в том числе из-за ослабления курса нацвалюты и наращивания закупок станков и транспортного оборудования.

В январе-сентябре профицит внешней торговли Норвегии сократился до 106,3 млрд крон с 206,4 млрд крон за аналогичный период 2018 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153922
 
 
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