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 Бывший мэр Варшавы начал работу на должности бизнес-омбудсмена Украины

Сегодня бывший мэр Варшавы Марчин Свенцицкий вступил в должность бизнес-омбудсмена Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Совета бизнес-омбудсмена сообщает БизнесЦензор.

Свенцицкий стал преемником Альгидраса Шеметы, первого бизнес-омбудсмена. За 5 лет работы

Совет бизнес-омбудсмена рассмотрела более 6100 жалоб от компаний относительно неправомерных действий государственных органов и помог предприятиям вернуть более 17 млрд. грн.

Свенцицкий последние 8 лет был депутатом польского Сейма, где занимал должность заместителя председателя украинской парламентской группы. Он также консультировал украинское правительство по реформе децентрализации в 2014-2015 годах и был руководителем проекта ЕС-ПРООН "Голубая лента" в Киеве в 2007-2011 гг.

Как сообщалось, ранее на заседании Совета была утверждена на должность нового бизнес-омбудсмена Украины кандидатура Марчина Свенцицкого, нынешнего члена польского парламента, бывшего мэра Варшавы, а также бывшего министра международных экономических отношений в первом правительстве Тадеуша Мазовецкого.

Ранее стало известно, что бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета не будет продлевать свой контракт, который истекает в мае 2019 года. Позже он сообщил, что согласился остаться на должности до конца октября.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153917
 
 
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