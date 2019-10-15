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Все про:Турция (493) Volkswagen (167)

 Volkswagen отложил строительства нового завода в Турции

Компания Volkswagen AG решила отложить реализацию строительства нового автомобильного завода в Турции стоимостью $1,4 млрд.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Как сообщает Bloomberg, причина этого — политическая напряженность, вызванная военным вторжением Турции в северные районы Сирии.

"Решение о строительстве нового завода было отложено управляющим советом,— говорится в заявлении Volkswagen.— Мы внимательно следим за ситуацией, и нас беспокоит происходящее сейчас".

Немецкая компания открыла свое подразделение в Турции в начале октября, готовясь к запуску производства своих автомобилей в этой стране. На новом заводе, который должен был стать 123-м заводом Volkswagen по всему миру, планировалось собирать автомобили VW Passat и Skoda Superb для наращивания продаж в странах Восточной Европе и Ближнего Востока.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153902
 
 
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