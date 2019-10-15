[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.56 26.93
 Финансы, IT, Макроэкономика
  143  2
Все про:Facebook (360) криптовалюта (330)

 Четверть участников вышли из компании Facebook по созданию криптовалюты

Четверть участников Libra Association, созданной американской технологической компанией Facebook Inc. в рамках плана выпуска собственной криптовалюты, покинули организацию до официального начала ее работы.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В понедельник членство в организации прекратил сервис по бронированию отелей Booking com., в результате чего в ее составе осталась 21 компания из 28.

Ранее от участия в создании собственной криптовалюты Facebook отказалась Mastercard Inc., а в пятницу о выходе из проекта объявили EBay Inc. и Stripe Inc. Организацию также покинули PayPal Holdings Inc., Visa Inc. и MercadoLibre Inc.

Оставшиеся участники Libra Association в понедельник провели встречу в Женеве, чтобы назначить членов совета директоров, в который, в том числе, вошел топ-менеджер Facebook Дэвид Маркус, принимавший участие в создании проекта.

Проект Libra подвергся пристальному вниманию законодателей и регуляторов сразу же после того, как Facebook объявила о планах создания собственной криптовалюты. Регуляторы предупредили, что Libra, запуск которой изначально планировался в следующем году, может быть использована в преступных целях без должного контроля.

Чиновники в ряде стран, включая Германию и Францию, сообщили, что запретят использование Libra, в том числе назвав криптовалюту потенциальной угрозой для денежно-кредитной политики.

Visa, Mastercard и Stripe вышли из проекта вскоре после получения письма от сенаторов-демократов с предупреждением о том, что они могут подвергнуться более жесткому контролю, если останутся в составе Libra Association, пишет агентство Bloomberg.

Главный исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг даст показания по поводу проекта криптовалюты в Конгрессе США 23 октября.

При этом представители Facebook признали, что компании будет сложно заручиться поддержкой регуляторов к запланированному сроку запуска проекта.

"Даже если мы готовы с технологической точки зрения, наибольшую неопределенность представляет ситуация с регуляторами", - сказал руководитель Libra Association по коммуникациям Данте Диспарте в разговоре с Financial Times.

По словам Диспарте, проект не будет запущен ни в одной стране мира, пока не будет одобрен регуляторами в Европе и США.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153901
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Думаю, что проект Libra будет провальным, как то не внушает доверия, крупные компании не поддерживают новою криптовалюту, вот читал на одном сайте , что и платежная система PayPal тоже покинула данный проект.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР День защитника Украины Донбасс Зеленский Пристайко Россия суд судебная реформа США
 
 
 
 
 
 вверх