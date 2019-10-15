[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.56 26.93
 Энергетика, Промышленность
  161  0
Все про:ТЭС (347) уголь (1224)

 Запасы угля на складах ТЭС ниже прошлогодних на 20%

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины по состоянию на 15 октября 2019 года составляют 1 млн 284,7 тыс. тонн, что на 2,6% (на 32,7 тыс. тонн) больше, чем неделю назад, и на 20,5% (на 331,3 тыс. тонн) меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По расчетам агентства, запасы угля антрацитовой группы на складах ТЭС составляют 305,0 тыс. тонн, что на 4,3% (на 12,6 тыс. тонн) больше, чем неделю назад и на 72% (127,6 тыс. тонн) больше, чем годом ранее. В то же время запасы газового угля составляют 979,6 тыс. тонн, что 2% (20,0 тыс. тонн) больше, чем неделей ранее, и на 32% (458,9 тыс. тонн) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Запасы угля (антрацитового и газового) на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) за неделю увеличились на 4,4% (7 тыс. тонн) – до 164,1 тыс. тонн. Данный объем запасов на 31% (на 73,9 тыс. тонн) меньше показателя прошлого года.

Как сообщалось, потребление энергетических марок углей ТЭС и ТЭЦ страны в 2018 году увеличилось на 5,7% (на 1 млн 408,7 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 26,22 млн тонн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153892
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР День защитника Украины Донбасс Зеленский Пристайко Россия суд судебная реформа США
 
 
 
 
 
 вверх