 Ryanair начнет летать в аэропорт Херсона

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время брифинга после встречи с коммерческим директором компании Ryanair Дэвидом О’Брайаном, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю.

Как сообщалось, международный аэропорт "Херсон" в 2018 году перевез 150 тыс. пассажиров, что на 42% больше, чем годом ранее.

Сегодня из аэропорта осуществляются регулярные рейсы в Стамбул и Киев.

Ryanair вышел на украинский рынок в 2018 году. Сначала Ryanair выполнял рейсы только из Киева (международный аэропорт "Борисполь") и Львова. В июне 2019 года авиакомпания начала выполнять рейсы из Харькова и Одессы.

Ryanair ежедневно осуществляет свыше 2,4 тыс. перелетов в/из 200 аэропортов, расположенных в 37 странах. В прошлом финансовом году компания перевезла 130,3 млн чел. Ее парк насчитывает 460 самолетов Boeing-737.