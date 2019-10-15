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 Ryanair начнет летать в аэропорт Херсона

Ирландский лоукостер Ryanair (Дублин) запускает с 21 декабря 2019 года прямые авиарейсы из Херсона в Краков.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время брифинга после встречи с коммерческим директором компании Ryanair Дэвидом О’Брайаном, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю.

Как сообщалось, международный аэропорт "Херсон" в 2018 году перевез 150 тыс. пассажиров, что на 42% больше, чем годом ранее.

Сегодня из аэропорта осуществляются регулярные рейсы в Стамбул и Киев.

Ryanair вышел на украинский рынок в 2018 году. Сначала Ryanair выполнял рейсы только из Киева (международный аэропорт "Борисполь") и Львова. В июне 2019 года авиакомпания начала выполнять рейсы из Харькова и Одессы.

Ryanair ежедневно осуществляет свыше 2,4 тыс. перелетов в/из 200 аэропортов, расположенных в 37 странах. В прошлом финансовом году компания перевезла 130,3 млн чел. Ее парк насчитывает 460 самолетов Boeing-737.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153881
 
   
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