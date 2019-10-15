 Латвия конфисковала в свой бюджет $30 миллионов средств украинских чиновников (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу Генеральную прокуратуру Украины сообщает БизнесЦензор.

Суд принял решение, которым признано преступным происхождения эти средств.

"Указанные средства в начале 2015 года были арестованы в рамках запроса Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении правовой помощи", - сообщает ГПУ.

В ведомстве отмечают, что вопрос возвращения преступных активов в Украине будет решаться на межправительственном уровне.

Как уточнила представитель Генеральной прокуратуры Латвии Лаура Маевска агентству BNS, судебная коллегия уголовных дел Рижского окружного суда 14 октября отменила решение суда Видземского предместья Риги и признала незаконно приобретенными арестованные денежные средства в размере 29 млн евро, которые сейчас находятся на счете нерезидента в Regionala investiciju banka. Их решено перечислить в госбюджет страны.

Уголовный процесс был начат 25 октября 2016 года по подозрению в легализации незаконно нажитых средств в крупном размере через счета нескольких нерезидентов, открытые в указанном банке. По делу продолжается досудебное расследование, которое ведет Управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил журналистам, что эти 29 млн евро коалиция может распределить на приоритетные меры.

"Это неожиданно хорошая новость вечером в понедельник", – сказал премьер.

По его словам, если эти деньги будут доступны, работа правительства и коалиции упростится, потому что есть сферы, в которых пригодилось бы большее финансирование.

Как сообщалось, еще в 2016 году несколькими вердиктами сyдов в Латвии около 50 млн евро признаны незаконно приобретенными и изъяты в пользу латвийской госказны по делу хищений из госбюджета Украины и легализации средств через латвийские банки.

Также в Латвии были заморожены банковские счета компании, связанной с Сергеем Курченко. Осенью 2014 года генпрокурор Украины Виталий Ярема объявил, что у бывшего вице-премьера Украины Сергея Арбyзова в банках Латвии арестованы $49,3 млн, на счетаx компании предпринимателя и политика Юрия Иванюшенко в латвийских банках "застряли" $32 млн долларов и 72 млн швейцарских франков.