[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.56 26.93
 Финансы
  479  0
Все про:валюта (871) гривня (654) НБУ (4095)

 Нацбанк возобновил покупку валюты на межбанке

Национальный банк Украины в период с 7 по 11 октября купил на межбанковском валютном рынке $134,5 млн, тогда как в первую неделю месяца он впервые с начала августа вышел на рынок для поддержки гривни и продал рекордные для этого года $200 млн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

На минувшей неделе $60 млн было приобретено по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching), $74,5 млн – по единому курсу (с использованием инструмента matching).

Операции по продаже валюты центробанк не производил.

В целом с начала 2019 года НБУ купил на межбанке $4,33 млрд, продал – $448,2 млн, в частности в сентябре он приобрел $930 млн, в августе – $316 млн, в июле – $1,27 млрд, в июне – $32 млн.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) в период с 29 сентября по 4 октября купил на межбанковском валютном рынке $42,5 млн, тогда как продал – $200 млн. До этого Нацбанк не продавал валюту на межбанке с начала августа, а сумма интервенций для поддержания курса гривни за неделю стала самой большой с начала года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153867
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР День защитника Украины Донбасс Зеленский Пристайко Россия суд судебная реформа США
 
 
 
 
 
 вверх