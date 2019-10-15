 Суд в Лондоне сегодня объявит решение по апелляции "Приватбанка" в споре с Коломойским

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Согласно информации на сайте суда, объявление намечено на 10:30 по Лондону (12:30 по Киеву).
Судьями по делу выступают Джулиан Фло (Julian Flaux), Дэвид Ричардс (David Richards) и Гай Ньюи (Guy Newey).
Как сообщалось, слушания по этому делу прошли в конце июля. Основным предметом рассмотрения была обоснованность отказа первой инстанции в рассмотрении спора в британской юрисдикции и соответствующих обеспечительных мер.
ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против экс-собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd. (все – Великобритания), Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd. (все Британские Виргинские о-ва), которые предположительно им принадлежат, или находятся под их контролем.
Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иск ПриватБанка, посчитав, что он был подан против британских компаний с тем, чтобы привлечь в производство Коломойского и Боголюбова. Судья аргументировал заключение тем, что банк не предоставил никакого прямого объяснения, почему он подал иск против указанных компаний в декабре 2017 года, и ни один из его аргументов, который был представлен позже, не является убедительным. В том числе некоторые приводимые банком основания не могли быть представлены в декабре 2017 года, поскольку банк о них не знал.
При этом судья признал наличие у банка обоснованных исковых требований против Коломойского и Боголюбова как минимум на несколько миллионов долларов. В то же время он добавил, что банк не вправе подбирать приемлемую для себя судебную инстанцию, в свою очередь, его экс-владельцы вправе защищать свои интересы в Швейцарии, по месту постоянного жительства.
Компания Fieldfisher, представляющая интересы Коломойского, указывала, что суд первой инстанции обязал украинский госбанк оплатить все судебные расходы ответчиков и отменил всемирный арест активов (WFO) на сумму более $2,5 млрд. В том числе суд обязал ПриватБанк в течение 28 дней оплатить промежуточные расходы ответчиков на GBP7,5 млн, из которых Игорю Коломойскому – GBP4 млн.
ПриватБанк 21 декабря 2018 года обжаловал решение первой инстанции в Апелляционном суде Англии и Уэльса. До рассмотрения апелляции WFO остается в силе.
Краткая предистория. 18 декабря 2016 правительство по предложению НБУ и акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации банка из-за его неплатежеспособности. Государство получило пустой банк с выведенным почти под ноль активами. Для спасения банка и вкладов, ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн, а в июне 2017 года правительство решило внести в капитал банка еще 38,5 млрд грн на основании анализа НБУ и независимого аудитора.
После прихода к власти президента Зеленского и возвращения в Украину г-на Коломойского последний инициировал судебное рассмотрение вопроса о приватизации банка.
И так дело № 910/1834/19 о возврате акций (и контроля) за крупнейшим украинским банком "Приватбанк" г-ну Коломойскому и TRIANTAL INVESTMENTS LTD подходит к логическому завершению, при полном непротивлении со стороны государственной власти. Собственно вопрос уже решен в пользу истца. Единственным препятствием его осуществления есть непомерные аппетиты одного судебного учреждения, но г-н Коломойский справится с этим.
Так ли уж государственная власть Украины бессильна против "демонического Коломойского" ? Вовсе нет. Денег у Коломойского нет. Весь его ручеек поступающих денег держится на дотации его предприятий дешевой государственной электроэнергией и использованием государственных возможностей для борьбы с конкурентами (зеленый тариф, повышение ставок налога на горно-добычу и тд.).
В конечном итоге генеральный прокурор Рябошапка давно уже обязан был возбудить уголовное производство по заявлению НБУ по поводу вывода из "Приватбанка" денежных средств перед приватизацией. В этом вопросе можно было бы и запросить юридическое содействие в США (договорчик государственный есть). Делавэрский суд с удовольствием бы поделился своими материалами.
Но "100% мой" , согласно слов Зеленского, генеральный прокурор загадочно молчит.Причина этого в общем проста - в случае возбуждения уголовного производства против Коломойского, на скамью подсудимых рядом с ним неминуемо сядет Зеленский и не только он. В планы этой группы такой поворот событий явно не входит.
Потому уже сформирована "государственная" позиция со стороны Зеленского, который сокрушенно разводя руками будет убеждать украинский народ и весь мир о невиданной независимости судебных органов Украины и безмерном уважении президента Зеленского и его команды к требованиям закона. Текст уже готов.
"Независимые СМИ" Коломойского и К уже готовы донести это все украинскому народу.
"Независимые социологи" готовы рассказать народу о широкой поддержке народом решения президента не садиться на скамью подсудимых и безмерной любви народа к будущим фигурантам уголовных дел.
Все готово. Кроме самого решения. Решения просто нет.
Решение суда по делу № 910/1834/19 в пользу Коломойского это тупик. И вот почему.
В случае положительного решения суда в пользу Коломойского, государство обязано вернут Коломойскому акции банка. После этого НБУ обязано изъять введенную в банк докапитализацию в размере 155,3 млрд. гривен, что приведет "Приватбанк" к краху и банкротству. После этого акции банка не будут стоить даже той бумаги на которой они напечатаны.Тысячи вкладчиков хлынут на улицу, вопреки всей социологии и телевизору. Никаких кредитов Украина не получит, что неминуемо запустит механизм политического и экономического кризиса.
Это прекрасно понимают все. Ни одна сторона в этом ничего не выиграет и никто в этом не заинтересован. Коломойский "торговец воздухом", пустыми угрозами и не более. Единственній его актив - президент-марионетка, связанный по рукам и ногам соучастием в аферах, который послушно выполняет все его желания.
"Мы будем вести переговоры о судьбе Приватбанка" - жалко лепечет это ... "президент страны" на самой длинной в истории пресс-конференции.
Можно было бы задать вопрос "С кем договариваться ?, О чем договариваться ?". но ответ на вопрос "С кем ?" - знает вся страна.
Ответ на вопрос "О чем?" - и есть вторая часть этой драмы.
Коломойскому не нужен "Приват" без денег или еще один Майдан. Коломойскому нужны деньги. Потому в обмен на согласие оставить "Приват" государству он хочет маленькую компенсацию в 2 млрд. долларов. Свободных денег на это у государства нет. Бюджет с огромным скрипом , с сокращением социальных статей еле сводится к разумному дефициту. При отсутствии кредитов МВФ ситуация вообще может стать пиковой.
Деньги есть у Зеленского, который ст.26 проекта бюджета обеспечил себе загашник в размере почти 28 млрд. гривен (см. подробнее тут и тут ), но расставаться с ним он решительно не желает.
Но решение было найдено. Что это за решение было понятно еще до получения подтверждений. Слишком явным было изменение политики в одном из важнейших вопросов - вопросе приватизации земли.
Помните начало этого вопроса в программах Зеленского? Открытие рынка земли, рост ВВП, иностранные инвестиции, основной рычаг развития Украины - все это беспрерывным потоком лилось со всех СМИ. Велися очень серьезные переговоры с международными финансовыми группами (см. Хронику сообщения 13.09.2019 г., 14.09.2019 г.21.09.2019 г. ). На обсуждение был внесен законопроект № 2178 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" И вдруг резко все остановилось. Процесс был поставлен на паузу, участие иностранцев отодвинуто до 2014 года, законопроект начал "дорабатываться".
Это как раз и был тот момент, когда две стороны Зеленский и Коломойский нашли устраивающее их решение.
Предложение Коломойского просто - вместо денег он хочет получить землю. Землю находящуюся в собственности государства. У государства такая земля есть и очень много. Стоимость ее, особенно вблизи больших городов огромна. Последующая перепродажа этой земли может принести Коломойскому значительно больше 2 млрд. $.
В документах переданных в Одессе Зеленскому и содержались точные указания земельных участков, которые Коломойский желает получить от государства.
Вся прелесть ситуации для этой дивной парочки во-первых состоит в том, что эта форма изменения собственности не попадает ни под какие ограничивающие законодательные акты.
Во-вторых имеется возможность в будущих законодательных актах "турбулентнопринимаемых" Верховной Радой Украины предусмотреть механизмы изъятия в государственную собственность (по любым причинам) земли принадлежащей местному самоуправлению и другим государственным структурам и службам и министерствам (особенно интересны в этом плане военные полигоны и учебные центры МО Украины.) Безусловно в такое закладывается и личный интерес Зеленского.
Перед нами великолепная афера государственного уровня. Для ее реализации есть все что нужно - управляемый президент, управляемый парламент, продажные СМИ.
Уже 12 : 33!