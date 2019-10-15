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 Дефицит госбюджета запланирован в 2,1% ВВП, – СМИ

Дефицит государственного бюджета запланирован в сумме 95,1 млрд грн, или 2,1% ВВП: он несколько меньше планового дефицита текущего года — 2,2%.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Татьяна Богдан, доктор экономических наук, заведующая отделом государственных финансов Экспертно-аналитического центра Growford Institute, сообщает БизнесЦензор.

Фактический уровень дефицита составлял 2,3% ВВП в 2015 г., 3,5% — в 2016-м, 1,6% — в 2017-м и 1,7% ВВП — в 2018 г. Сумма внутренних и внешних государственных займов должна увеличиться с 345,9 млрд грн в 2019 г. до 383,8 млрд в 2020 г., или на 11%.

По словам эксперта, объем платежей по погашению государственного долга на 2020 г. прогнозируется в размере 292,9 млрд грн, что на 20,7 млрд превышает план на 2019 г. Несмотря на умеренные темпы прироста, суммарный объем платежей по государственному долгу в 2020 г. будет гигантским.

По расчетам Минфина, такие платежи составят 438,1 млрд грн, из которых обслуживание долга — 145,2 млрд. Суммарный объем долговых платежей в 2020 г. должен достичь 40,6% доходной части бюджета, а процентные платежи по долгу — 13,5%.

"Такая ситуация будет порождать колоссальные вызовы для стабильности государственных финансов и платежного баланса страны", — подчеркивает эксперт.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153853
 
 
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