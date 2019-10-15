 Китайские системы электронных платежей запретили транзакции с криптовалютами

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Alipay (входит в Ant Financial) внимательно следит за внебиржевыми сделками для выявления некорректного поведения и обеспечения соблюдения соответствующих правил. Платформа немедленно прекратит соответствующие платежные услуги, если будет установлено, что какие-либо транзакции связаны с биткойнами или другими виртуальными валютами, говорится в заявлении Alipay.

WeChat Pay (принадлежит Tencent) также сообщила, что не поддерживает транзакции с виртуальной валютой и никогда не разрешал доступ к своим системам связанным с ней бизнесменам.

Эти заявления последовали за несколькими публикациями в СМИ, что мальтийская биржа Binance, начала принимать виртуальные валюты через Alipay и WeChat Pay. Одна из крупнейших криптовалютных торговых площадок в мире Binance на прошлой неделе представила новую торговую функцию P2P, которая позволяет китайским пользователям обменивать виртуальные валюты на юань. Это позволяет обойти китайское законодательство, запрещающее торговлю криптовалютами, и дает трейдерам возможность напрямую проводить расчеты друг с другом.