[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.56 26.93
 Финансы, IT, Макроэкономика
  121  0
Все про:Китай (1097) платежные системы (218) криптовалюта (330)

 Китайские системы электронных платежей запретили транзакции с криптовалютами

Две ведущие китайские системы электронных платежей Alipay и WeChat Pay заявили о том, что привержены политике запрещения операций, связанных с использованием виртуальных валют и торговле ими, сообщает агентство "Синьхуа".

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Alipay (входит в Ant Financial) внимательно следит за внебиржевыми сделками для выявления некорректного поведения и обеспечения соблюдения соответствующих правил. Платформа немедленно прекратит соответствующие платежные услуги, если будет установлено, что какие-либо транзакции связаны с биткойнами или другими виртуальными валютами, говорится в заявлении Alipay.

WeChat Pay (принадлежит Tencent) также сообщила, что не поддерживает транзакции с виртуальной валютой и никогда не разрешал доступ к своим системам связанным с ней бизнесменам.

Эти заявления последовали за несколькими публикациями в СМИ, что мальтийская биржа Binance, начала принимать виртуальные валюты через Alipay и WeChat Pay. Одна из крупнейших криптовалютных торговых площадок в мире Binance на прошлой неделе представила новую торговую функцию P2P, которая позволяет китайским пользователям обменивать виртуальные валюты на юань. Это позволяет обойти китайское законодательство, запрещающее торговлю криптовалютами, и дает трейдерам возможность напрямую проводить расчеты друг с другом.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153846
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР День защитника Украины Донбасс Зеленский Пристайко Россия суд судебная реформа США
 
 
 
 
 
 вверх