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 Потребление газа на Криворожье уменьшилось на 11,2%

Общий объем потребления газа на Криворожье за 9 месяцев 2019 года составил 654,5 млн. куб. м, что на 11,2% меньше, чем в 2018 году.

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании "Криворожгаз" сообщает БизнесЦензор.

"В результате компания недополучила более 29 миллионов гривен запланированной тарифной выручки, которая является единственным источником финансирования работ по обслуживанию и модернизации газовых сетей", - сообщает компания.

Потребление голубого топлива сократилось среди большинства категорий потребителей: бюджетная сфера использовала меньше газа - на 0,2 млн. куб. м (13.3%), промышленность – на 65,8 млн. куб. м (12,9%), а население - на 10,8 млн. куб. м (12,9%).

"Такое падение объемов распределения газа напрямую отразилось на финансовом состоянии АО "Криворожгаз" и способности компании реализовать инвестиционную программу", - говорится в сообщении.

"За последние 7 лет объем потребления природного газа на Криворожье сократился на 38%. Однако независимо от объемов распределенного газа, мы несем ответственность за бесперебойное и безаварийное газоснабжение", - отметил главный инженер АО "Криворожгаз" Борис Рыбка.

Кроме того, ситуацию с падением объемов усложняют еще и долги за распределеный природный газ. Ведь средства, поступающие от клиентов за распределение газа - это единственный источник финансирования всех работ по содержанию газотранспортной системы, ремонта и обслуживания газовых сетей, работы аварийно-диспетчерской службы.

По состоянию на сегодня, только теплоснабжающие предприятия имеют задолженность перед АО "Криворожгаз" в размере 6.1 млн. грн.

Компания напоминает, что с 2012 года потребление газа клиентами АО "Криворожгаз" постоянно снижалось. Так, в 2015 году потребление газа упало на 31%, в 2016 - на 9%. В целом же объем потребления газа в течение 2012 - 2018 года сократился на 38%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153840
 
 
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Все поставили счетчики учета газа. Вот вам и ответ.
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