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 Елизавета ІІ назвала выход Великобритании из ЕС 31 октября приоритетом действующего правительства

Королева Великобритании Елизавета ІІ подтвердила намерение премьера Бориса Джонсона вывести страну из Евросоюза 31 октября.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на тронную речь королевы в британской Палате лордов, которую цитирует The Telegraph.

"Приоритетом моего правительства всегда было обеспечение выхода Великобритании из ЕС 31 октября", — сказала королева в традиционной речи, составленной кабинетом министров.

"Моё правительство намерено работать над новыми партнерскими отношениями с ЕС, основанными на свободной торговле и дружественном сотрудничестве", – добавила Елизавета II.

Королева также отметила, что правительство Великобритании будет работать с ЕС в сфере сельского хозяйства, рыбной ловли и торговли, чтобы "воспользоваться возможностями, появляющимися благодаря выходу из ЕС".

Кроме того, оно представит законопроект, ограничивающий свободу перемещения граждан ЕС после Brexit.

Напомним, британский парламент принял закон, запрещающий выход Британии из ЕС без соглашения и обязывает правительство перенести Brexit после установленного 31 октября.

Сам Джонсон заявил, что несмотря на все, намерен вывести Британию из ЕС до 31 октября.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153783
 
 
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Королёва не понимает, что её и её народ просто ..развели...
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