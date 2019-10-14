 Porsche и Boeing разрабатывают летающий электротранспорт

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Porsche.

Отмечается, что компании подписали меморандум взаимопонимания с целью исследования возможностей премиум-рынка воздушного городского автотранспорта.

"Обе компании намерены поднять движение транспорта в воздух. Это партнерство только усилит уникальные рыночные преимущества обеих компаний, позволяя получить ценные данные для исследования будущего премиум-рынка воздушного городского автотранспорта", - говорится в сообщении.

"Бренд Porsche намерен расширить свою сферу деятельности как производителя спорткаров и стать ведущим брендом премиальных транспортных средств. В долгосрочной перспективе это может означать переход в третье измерение путешествий", - заявил Детлев фон Платен, член Исполнительного комитета по продажам и маркетингу компании Porsche AG.

Компании в рамках сотрудничества соберут международную команду, которая будет работать над различными аспектами воздушного движения в городе, среди которых будет анализ потенциала рынка транспортных средств премиум-рынка и возможные кейсы использования.

Также сообщается, что Boeing, Porsche и исследовательская компания Aurora Flight Sciences (дочернее предприятие Boeing) работают над разработкой концепта полностью электрического воздушного транспортного средства с вертикальным взлетом и приземлением.

Над созданием и тестированием прототипа будут работать инженеры обеих компаний, а также работники дочерних компаний Porsche - PorscheEngineering Services GmbH и Studio F.A. Porsche.

"Основой этого сотрудничества является наше стремление создать безопасную и эффективную новую экосистему движения. Это также открывает для нас возможность исследования разработки воздушного городского транспортного средства в премиум-сегменте в партнерстве с инновационным автомобильным брендом", - заявил Стив Нордлунд, вице-президент и генеральный директор Boeing NeXt.

По его словам, организация работает над фундаментом экосистемы транспортного движения следующего поколения, в которой беспилотные и управляемые транспортные средства смогут безопасно сосуществовать.