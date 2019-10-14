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Все про:МВФ (1045) Приватбанк (999) Милованов Тимофей (21)

 Милованов отрицает информацию об остановке переговоров с МВФ из-за Коломойского

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что информация о срыве переговоров Нацбанка с Международным валютным фондом по поводу нового транша из-за судебных тяжб олигарха Игоря Коломойского за контроль над "Приватбанком" не является правдивой.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение Тимофея Милованова на своей странице в Facebook.

"Reuters процитировали Екатерину Рожкову: "Переговоры с МВФ о новом транше приостановлены из-за вопроса "Приватбанка". Это неправда! Переговоры не приостановлены. На этой неделе министр финансов, я и председатель правления НБУ будут в Вашингтоне встречаться с МВФ", – написал Милованов. 

Министр также добавил, что в вопросе "Приватбанка" нет никаких нарушений договоренностей с МВФ.

"Идут суды между государством и бывшими владельцами. Государство защищает свою позицию и деньги налогоплательщиков. Никаких решений или действий не в пользу государства не принято", – написал министр.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153774
 
 
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