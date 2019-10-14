 В Раде предлагают отменить военный сбор

Об этом сообщает БизнесЦензор, со ссылкой на сайт Верховной Рады.

В пояснительной записке к законопроекту №2252 о внесении изменений в Налоговый кодекс Дубинский подчеркивает, что "военный сбор и налог на доходы физических лиц дублируют друг друга, что приводит к двойному налогообложению одного и того же объекта налогообложения - заработной платы, вознаграждения по гражданско-правовыми соглашениями и т.п.".

"Учитывая указанное, фонд заработной платы испытывает чрезмерную налоговую нагрузку по сравнению с уровнем налогообложения указанных доходов в других странах мира, что значительно ухудшает конкурентоспособность отечественных предприятий и товаров на международных рынках.

Это также становится фактором значительной доли теневой экономики страны, в том числе и теневых зарплат, выдаваемых "в конвертах", - говорится в пояснительной записке.

Автор законопроекта заявляет, что рост минимальной зарплаты на 550 гривен, что предусмотрено в проекте госбюджета-2020 (4723 против 4173 в 2019 году), позволит в 2020 году дополнительно получить более 20-25 млрд гривен налогов, базой налогообложения которых является зарплата.

"Такой рост налоговых поступлений полностью компенсирует сокращение поступлений в бюджет за счет отмены военного сбора (по оперативной информации, поступления в 2019 году по состоянию на 10 октября составило 16,8 млрд грн)", - отмечает Дубинский.

Законопроектом №2253 нардеп предлагает внести соответствующие изменения в Бюджетный кодекс.

По его словам, в результате принятия и реализации норм законопроектов уменьшится нагрузка на фонд оплаты труда плательщиков сбора, уменьшится доля зарплат, выдаваемых в "конвертах", и увеличится сумма поступлений налогов на доходы физлиц.

Напомним, военный сбор был введен в Украине с августа 2014 года, его ставка составляет 1,5% доходов, подлежащих налогообложению.

Плательщиками военного сбора являются физические лица - резиденты и нерезиденты, получающие доходы в Украине.