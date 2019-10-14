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 Франция планирует приватизацию национального оператора лотерей

Во французском правительстве рассчитывают получить не менее миллиарда евро от продажи акций национального лотерейного оператора FdJ.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на Figaro.

Приватизация FdJ начнется с 7 ноября, сообщает министр экономики Бруно Ле Мер.

"Французы и инвесторы смогут подписаться на акции FdJ между 7 и 20 ноября. Я надеюсь, что эта приватизация будет востребованной и успешной", - заявил он.

Сейчас государство контролирует 72% компании. В апреле парламент Франции окончательно принял закон, разрешающий продажу мажоритарного пакета акций FdJ, тогда как государство будет оставаться собственником лишь 20% акций.

Правительство хочет привлечь более миллиарда евро из этой приватизации. Об этом заявил генеральный директор оператора Стефан Паллез.

Но Бруно Ле Мэр считает, что полученная сумма может быть выше.

"Называть сумму - это установить границу, и я не хочу устанавливать границу нашим амбициям", – сказал министр экономики Франции. 

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153754
 
 
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