 Франция планирует приватизацию национального оператора лотерей

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на Figaro.

Приватизация FdJ начнется с 7 ноября, сообщает министр экономики Бруно Ле Мер.

"Французы и инвесторы смогут подписаться на акции FdJ между 7 и 20 ноября. Я надеюсь, что эта приватизация будет востребованной и успешной", - заявил он.

Сейчас государство контролирует 72% компании. В апреле парламент Франции окончательно принял закон, разрешающий продажу мажоритарного пакета акций FdJ, тогда как государство будет оставаться собственником лишь 20% акций.

Правительство хочет привлечь более миллиарда евро из этой приватизации. Об этом заявил генеральный директор оператора Стефан Паллез.

Но Бруно Ле Мэр считает, что полученная сумма может быть выше.

"Называть сумму - это установить границу, и я не хочу устанавливать границу нашим амбициям", – сказал министр экономики Франции.