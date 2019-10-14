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Все про:Крым (725) Турция (492) Эрдоган (32) Поклонская (2)

 Турция впервые приняла российскую делегацию вместе с "депутатами" от Крыма

Турция впервые приняла в составе российской парламентской делегации "крымских депутатов".

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой "Европейскую правду".

Об официальном приеме утверждает российское информационное агентство "РИА-Новости", которое обнародовало фото соответствующей встречи.

Как отмечается, в составе российской делегации, торжественно принятой президентом Турции Реджепом Эрдоганом, находились два "депутаты Госдумы" от аннексированного Крыма: Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.

Российское издание публикует фотографию с этого приема.

Напомним, до сих пор Анкара отказывалась на официальном уровне встречаться с лицами, представляющими аннексированный Крым.

Вскоре в МИД Украины отреагировали на информацию о встрече "депутатов" с аннексированного РФ Крыма с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

"Информация о встрече президента Эрдогана с политиками, незаконно избранными на оккупированной территории Украины, вызывает беспокойство. Украина уже направила ноту протеста Турции из-за этой встречи. Послы Турции в Украине приглашены в МИД", - заявили в МИД.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153740
 
 
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