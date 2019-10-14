 Турция впервые приняла российскую делегацию вместе с "депутатами" от Крыма

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой "Европейскую правду".
Об официальном приеме утверждает российское информационное агентство "РИА-Новости", которое обнародовало фото соответствующей встречи.
Как отмечается, в составе российской делегации, торжественно принятой президентом Турции Реджепом Эрдоганом, находились два "депутаты Госдумы" от аннексированного Крыма: Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.
Российское издание публикует фотографию с этого приема.
Напомним, до сих пор Анкара отказывалась на официальном уровне встречаться с лицами, представляющими аннексированный Крым.
Вскоре в МИД Украины отреагировали на информацию о встрече "депутатов" с аннексированного РФ Крыма с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
"Информация о встрече президента Эрдогана с политиками, незаконно избранными на оккупированной территории Украины, вызывает беспокойство. Украина уже направила ноту протеста Турции из-за этой встречи. Послы Турции в Украине приглашены в МИД", - заявили в МИД.