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 В Великобритании открылся крупнейший в Европе магазин дисков и виниловых пластинок. ФОТО

Британская компания HMV, специализирующаяся на продаже музыки и фильмов, открыла магазин в Бирмингеме, который стал крупнейшим в Европе. Площадь нового магазина составила около 2,3 кв. км, на которых расположились прилавки с "примерно 80 тыс. CD-дисков, 25 тыс. виниловых альбомов, 40 тыс. DVD и 20 тыс. дисков Blu-ray, а также с широким ассортиментом сувенирной продукции и более 7 тыс. книг".

Об этом говорится в пресс-релизе ритейлера, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

В 2013 году HMV Group была на грани банкротства из-за затяжного снижения продаж дисков на фоне роста популярности онлайн-сервисов по продаже музыки и фильмов. В январе 2013 года компания перешла под внешнее управление, за время которого были закрыты все магазины в Ирландии, а также распродан бизнес в Гонконге и Сингапуре.

В Великобритании открылся крупнейший в Европе магазин дисков и виниловых пластинок 01

В апреле того же года компания была выкуплена инвестфондом Hilco за 50 млн фунтов.

В Великобритании открылся крупнейший в Европе магазин дисков и виниловых пластинок 02

Однако в конце 2018 года HMV вновь оказалась под внешним управлением, а в феврале текущего года ее выкупила канадская Sunrise Records, принадлежащая бизнесмену Дагу Патману. Он вложил в ритейлера 10 млн фунтов и начал процесс реструктуризации, в том числе делая ставку на открытие крупных магазинов по продаже музыки и фильмов на физических носителях.

В Великобритании открылся крупнейший в Европе магазин дисков и виниловых пластинок 03

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153694
 
 
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