 Япония разрабатывает принципиально новый тип электромобилей

Об этом сообщает Nippon.com со ссылкой на Jiji Press, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Электромобиль (EV) нового типа использует двигатели, установленные внутри колес. Это позволяет отказаться от механизмов, передающих на колеса крутящий момент от отдельно стоящего электромотора и облегчить транспортное средство (имеются в виду понижающие редукторы, поскольку КПП на электромобилях не используется).

В предлагаемой японскими разработчиками системе батарея, используемая для питания мотор-колес, заряжается от электричества, передаваемого смонтированными в дорожном покрытии катушками индуктивности. Это позволят резко снизить необходимую емкость тягового аккумулятора, а также уменьшить вес и стоимость EV.

"В будущем [электромобили] смогут обойтись без зарядки и будут получать электричество в процессе движения или на остановках от катушек, уложенных на отдельных участках автострады или на дорогах вблизи перекрестков", - рассказал Хироши Фуджимото, доцент Токийского университета и участник команды разработчиков.

Рамочная "антенна" принимает энергию от спрятанной в дорожном полотне катушки и передает ее на батареи

Команда, в которую также входят производители подшипников NSK Ltd. и электронных комплектующих Rohm Co., надеется использовать "катушечную" технологию для разработки дешевой и удобной системы электротранспорта.

Сообщается, что полевые испытания планируется провести вблизи университетского кампуса Касива в префектуре Тиба, к востоку от Токио, в 2025 году.