 Porsche и Boeing займутся разработкой летающего электрического транспорта

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

Обе компании намерены поднять движение транспорта в воздух. Это партнерство должно усилить рыночные преимущества обеих компаний, позволяя получить ценные данные для исследования будущего премиум-рынка воздушного городского автотранспорта.

"Бренд Porsche намерен расширить свою сферу деятельности как производителя спорткаров и стать ведущим брендом премиальных транспортных средств. В долгосрочной перспективе это может означать переход в третье измерение путешествий", – отметил лен Исполнительного комитета по продажам и маркетингу компании Porsche AG Детлев фон Платен.

В рамках сотрудничества компании соберут международную команду, которая будет работать над различными аспектами воздушного движения в городе. Среди аспектов будет анализ потенциала рынка транспортных средств на премиум-рынке и возможные кейсы использования.

Компании Boeing и Porsche, а также исследовательская компания Aurora Flight Sciences, дочернее предприятие Boeing, будут работать над разработкой концепта полностью электрического воздушного транспортного средства с вертикальным взлетом и приземлением. Над созданием и тестированием прототипа будут работать инженеры обеих компаний, а также сотрудники дочерних компании Porsche – Porsche Engineering Services GmbH и Studio F.A. Porsche.

Организация Boeing NeXt работает над фундаментом экосистемы транспортного движения следующего поколения, в которой беспилотные и управляемые транспортные средства смогут безопасно сосуществовать. В начале текущего года подразделение испытало прототип электрического аэротакси NeXt.

Исследование, проведенное компанией Porsche Consulting в 2018 году, показало, что рынок городского автотранспорта начнет быстро развиваться после 2025 года. Также результаты исследования утверждают, что воздушные решения позволят перевозить пассажиров быстрее и эффективнее, чем это делают традиционные наземные транспортные средства, а также по более низкой цене и в более комфортных условиях.