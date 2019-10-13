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 Windrose рассматривает возможность запуска авиарейсов из Киева в Любляну

Авиакомпания Windrose рассматривает возможность запуска с конца текущего года чартерных рейсов из Киева в столицу Словении Любляну.

Об этом проинформировал портал EX-YU Aviation News, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

Рейсы между Киевом и Любляной могут стартовать, начиная с 21 декабря, но руководство украинской авиакомпании еще не приняло окончательного решения на этот счет.

"У нас есть намерение начать эти полеты, но пока нет окончательного решения", - цитирует балканское издание слова руководителя пресс-службы Windrose Натальи Кочановой.

Если рейсы все же будут запущены, то ожидается, что выполняться они будут трижды в неделю - по вторникам, четвергам и субботам с вылетом из Киева во второй половине дня.

Windrose уже планировала ранее выход на маршрут Киев-Любляна - в 2017 году это должно было также произойти в период зимней навигации. Но в итоге украинская чартерная авиакомпания все же отказалась от таких планов, мотивируя свое решение низким спросом со стороны пассажиров.

В октябре 2017 года прямые рейсы Любляна-Киев после пятилетнего перерыва начала выполнять словенская авиакомпания Adria Airways, но через год она прекратила летать по маршруту. 30 октября 2019 года Adria объявила о своем банкротстве.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153670
 
 
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