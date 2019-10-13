[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
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Все про:зарплата (608) Кабмин (3498) шахтеры (178)

 Кабмин выделил 1 миллиард на выплату зарплат шахтерам

Кабинет министров Украины одобрил изменения в государственный бюджет на 2019, которыми выделил 1 млрд грн на выплату заработной платы шахтерам.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Одобренные правительством изменения будут безотлагательно переданы на рассмотрение Верховной Рады с просьбой как можно быстрее их рассмотреть и поддержать.

Кабмин также поручил "Нафтогазу Украины", "Укрзализныце", "Укрпоште" и другим ключевым центральным органам исполнительной власти провести детальный анализ и аудит своих балансов, балансов своих дочерних предприятий и основанных ими субъектов хозяйствования и определиться относительно целесообразности содержания избыточного имущества с учетом стратегических планов развития.

Имущество, которое будет определено как избыточное, или непрофильное для деятельности - продать, или сдать в аренду по рыночной цене прозрачным образом через "ProZorro.Продажи".

Правительство одобрило решение о неотложных мерах, которые позволят обеспечить поставки природного газа для теплокоммунэнерго в Донецкой и Луганской областях (подконтрольна территория) для стабильного прохождения отопительного сезона 2019-2020 годов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153669
 
 
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Вы меня простите за мой французкий, но - с какого куя? Получается, когда у меня все хорошо это я молодец, а когда хреново, то бог виноват? Так чтоли. Значит шахты прибыль приносят хозяин забирает, нет прибыли государство расчитывается. Может теччер была права?
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