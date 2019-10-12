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Все про:Боголюбов (125) Коломойский (907) Кауфман (28) Ложкин (32) Грановский (120)

 Полиция начала расследовать продажу журнала "Фокус" по заявлению компании Коломойского

Нацполиция расследует уголовное дело по заявлению кипрской компании "Акютел Лтд" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова о потере ею в 2013 году 50% корпоративных прав в ООО "Издательство Фокус".

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

Как свидетельствует решение Печерского райсуда Киева от 19 сентября, суд удовлетворил ходатайство прокурора Генпрокуратуры о предоставлении доступа к документам регистрационного дела Издательства Фокус.

Правоохранители проверяют законность перехода корпоративных прав от компании Коломойского-Боголюбова к группе Vertex United одесских бизнесменов Бориса Кауфмана и Александра Грановского.

Уголовное производство было открыто 30 августа по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

UMH Group Бориса Ложкина и "Акютел" Коломойского-Боголюбова продали журнал и сайт "Фокус" группе Кауфмана в июне 2013 года.

Затем в декабре 2016 года Vertex United продала "Фокус" совладельцу и руководителю радиохолдинга Business Radio Group Анатолию Евтухову, который является бизнес-парнером бывшего депутата Виталия Хомутынника.

Участники медиарынка называли его реальным владельцем "Фокуса". Сам Хомутынник это отрицал. В августе появилась информация о возможной продаже "Фокуса" новому владельцу.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153624
 
 
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