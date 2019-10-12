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 Власть, Коррупция
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 Бывшего министра юстиции Лукаш вызывают на допрос в прокуратуру

Бывшего министра юстиции Украины времен президента Виктора Януковича Елену Лукаш вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру Украины на 17 октября.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В повестке указано, что экс-министра вызывают к старшему следователю по особо важным делам Генпрокуратуры Юрию Кривобоку "для проведения следственных и процессуальных действий, а именно сообщения об изменении ранее сообщенного подозрения и допроса в качестве подозреваемой" в рамках расследования уголовного производства от 20 мая 2014 года.

Лукаш прокомментировала эту повестку, дав понять, что придет на допрос, и заверив, что никуда не уезжает. "Испытывая непреодолимое желание помочь ГПУ и ее новому руководству, сообщаю, что являться и говорить буду даже чаще, чем вам бы хотелось, … никуда не уезжаю, … в суд за санкциями ходить не надо, сама все открою, … ко всему готова, всегда на связи, на следственные действия можно вызывать по любым контактам. Даже тут в комментариях", - написала она.

Уголовное производство в отношении Лукаш открыто в 2014 году. Она подозревается в хищении денежных средств и служебном подлоге.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153623
 
 
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