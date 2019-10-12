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 В Украине сохраняется высокий уровень пожарной опасности, – ГСЧС

В Украине несколько дней сохранится высокий уровень пожарной опасности, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"12-15 октября в Донецкой, Запорожской, Одесской, большинстве районов Черкасской и Кировоградской областей сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - сообщает ГСЧС.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153622
 
 
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И только????.,,.. А похоже...схемка зелёных см. манускрипт Войнича стр.88....работает. Смотрим карту землетрясений онлайн. Неплохо трясёт правда? Это Луна в пике. 14.10!! Полная Луна.(электродинамика тип волны Н21!) важно когда будет новая Луна 28.10 тип волны поменяется.Т.е до этого времени и после два дня(момент инерции) наблюдаем пик сейсмоактивности. Каскад землетрясений и ...затем снижения уровня воды!!! (очень важно) в океанах. Вода по схемке ( а схемка клевая, да?)уходит под поверхность как на Марсе.
Как говорится, дружно мониторим и даем советы....
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Опс. Чуть упустил, Н21 это тип волны для круглого волновода. Кольцо, гравитационная линза, рассматривается зелеными как круглый волновод. Ну...читавшие электродинамика меня поймут.
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