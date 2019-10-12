 В Украине сохраняется высокий уровень пожарной опасности, – ГСЧС

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"12-15 октября в Донецкой, Запорожской, Одесской, большинстве районов Черкасской и Кировоградской областей сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - сообщает ГСЧС.