 Суд в США приостановил ICO Telegram

Об этом со ссылкой на ВВС сообщает БизнесЦензор.

Как говорится в сообщении SEC, комиссия получила от суда ордер о временном запрете в отношении двух офшорных компаний, предположительно продающих токены Gram в США и за рубежом. Компании Telegram Group Inc. и ее стопроцентная "дочка" TON Issuer Inc. привлекли более 1,7 млрд долларов средств инвесторов.

Как сказано в иске, привлечение средств началось в январе 2018 года для финансирования бизнеса этих компаний, в том числе для запуска блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и мессенджера Telegram.

Ответчики продали около 2,9 млрд цифровых токенов Gram по сниженным ценам 171 первичному покупателю по всему миру, в том числе более 1 млрд Gram 39 инвесторам в США, говорится в иске.

Telegram обещал предоставить им доступ к токенам после запуска блокчейн-платформу не позднее 31 октября 31 октября 2019 года, после чего покупатели смогли бы продавать их на рынке США. В жалобе утверждается, что ответчики не зарегистрировали предложение токенов, тем самым нарушив нормы американского закона о ценных бумагах.

"Наши экстренные действия направлены на то, чтобы Telegram не наводнил рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно", - заявила представитель SEC Стефани Авакян.

По ее словам, ответчики не предоставили инвесторам информацию об операциях с токенами, финансовом положении компаний и факторах риска и управлении, как того требует закон о ценных бумагах.

SEC неоднократно заявляла, что эмитенты криптовалют не имеют права обходить требования федеральных законов, просто маркируя свой продукт как криптовалюта или цифровой токен, сказано в заявлении комиссии. Telegram, по ее мнению, стремится получить выгоду от публичного размещения без соблюдения требований о раскрытии информации, направленных на защиту инвесторов.

Поданный иск помимо приостановки ICO предполагает штрафные санкции против Telegram.

Telegram Group Inc. и ее дочерняя компания TON Issuer Inc. начали привлекать капитал в январе 2018 года для разработки блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) командой Дурова. Криптовалюта для обращения в TON называется Gram.

Как писало агентство Блумберг, изначально в результате ICO планировалось привлечь 2,55 млрд долларов. В начале 2018 года Telegram привлек 1,7 млрд долларов.

Токены продаются среди закрытого круга инвесторов, которые обладают определенными компетенциями в области блокчейн-технологий.

ICO мессенджера заинтересовались в том числе российские инвесторы. В TON инвестировали сооснователи Qiwi Сергей Солонин и "Вимм-билль-данна" Давид Якобашвили. Газета "Ведомости" писала, что в Telegram инвестировал и бизнесмен Роман Абрамович.

В СМИ также сообщалось, что в ICO мессенджера участвовал основатель USM Holdings Алишер Усманов. Представители USM Holdings опровергали эту информацию.

В начале 2018 года СМИ опубликовали white paper - документ, где описывается, как будет работать блокчейн-проект мессенджера. Владельцы мессенджера обещали направить часть привлеченных денег на создание собственной криптовалюты Gram и блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) с собственной платежной системой, говорилось в этом документе.

Telegram рассчитывает, что его платформа будет конкурировать с мировыми лидерами рынка безналичных операций - Visa и Mastercard. В результате будет создана целая экономика внутри Telegram, говорилось в описании проекта TON.

На данный момент ни одна криптовалюта не подходит на роль конкурента Visa и Mastercard, считает Telegram. Биткоину с его скоростью семь операций в секунду сложно конкурировать с международными платежными системами, которые обрабатывают в среднем около двух тысяч операций в секунду. Скорость системы TON будет достигать миллионов операций в секунду, заявляли в Telegram.

Telegram рассчитывает, что его криптовалюта станет массовой, потому что она будет встроена в мессенджер, которым сейчас пользуются более десятки миллионов человек.

Закрытое тестирование TON началось в апреле 2019 года. В сентябре Telegram выложил в открытый доступ тестовую версию платформы - гораздо позднее, чем обещала инвесторам, обращают внимание "Ведомости". При этом у Telegram есть обязательство перед инвесторами запустить рабочую блокчейн-сеть, на что обращает внимание и SEC. В противном случае команда Telegram обещала вернуть инвесторам их деньги.

В начале октября издание The Bell сообщало, что команда Telegram отправила письмо инвесторам, в котором обещала запустить блокчейн TON в срок. По данным издания, разработчики также привели инструкцию, как инвесторам получить свою криптовалюту.

Устоявшейся практики урегулирования претензий SEC к эмитентам криптовалют нет, пишет The Bell. На прошлой неделе регулятор достиг досудебной договоренности с компанией Block.One, к которой был подан аналогичный иск из-за незарегистрированное ICO на 4,1 млрд долларов в 2017 году. Компания согласилась заплатить штраф в 24 млн долларов.