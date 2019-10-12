 Трамп заявил о достижении торговой сделки с Китаем

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Это очень значительная сделка, которая считается первым этапом (урегулирования разногласий по торговле)", - заявил он в Белом доме.

По сообщению агентства Associated Press, американская сторона согласилась отказаться от повышения пошлин, которое было запланировано на ближайший вторник. В обмен на это Китай, в частности, согласился покупать у США больше сельхозпродукции.

Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что повышения пошлин действительно теперь не будет.

По словам Трампа "вторая фаза стартует практически сразу".

Ранее американские СМИ сообщали, что США и Китай согласовали "промежуточное" соглашение, которое позволит сторонам приостановить торговую войну и работать над более масштабным соглашением по спорным вопросам, касающимся торговли.