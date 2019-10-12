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Все про:Китай (1095) США (2406) Трамп (406)

 Трам заявил о достижении торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении важной торговой сделки с КНР, передает в пятницу американское телевидение.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Это очень значительная сделка, которая считается первым этапом (урегулирования разногласий по торговле)", - заявил он в Белом доме.

По сообщению агентства Associated Press, американская сторона согласилась отказаться от повышения пошлин, которое было запланировано на ближайший вторник. В обмен на это Китай, в частности, согласился покупать у США больше сельхозпродукции.

Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что повышения пошлин действительно теперь не будет.

По словам Трампа "вторая фаза стартует практически сразу".

Ранее американские СМИ сообщали, что США и Китай согласовали "промежуточное" соглашение, которое позволит сторонам приостановить торговую войну и работать над более масштабным соглашением по спорным вопросам, касающимся торговли.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153618
 
   
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Програв Трампик торнівельну війну. Тепер задача - плавно злитись.
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