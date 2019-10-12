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 Власть, Финансы, Макроэкономика
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Все про:Коломойский (907) МВФ (1044) Рожкова Екатерина (161) Приватбанк (999)

 Переговоры с МВФ заморожены из-за Коломойского и "Приватбанка", – Рожкова

Переговоры Украины с Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе могут затормозиться из-за спора между государством и Игорем Коломойским за контроль над национализированным "Приватбанком".

Об этом замглавы Национального банка Екатерина Рожкова заявила в интервью Reuters, передает БизнесЦензор.

При новом президенте Владимире Зеленском правительство ведет переговоры о новой кредитной программе МВФ на замену истекающего в начале января Stand-by объемом $3,9 млрд.

Рожкова уточнила, что размер программы может быть увеличен до $8 миллиардов. Но прежде Киев должен разрешить спор с Игорем Коломойским в отношении "Приватбанка".

"Обсуждение с МВФ следующего транша финансирования заморожено из-за проблемы "Приватбанка". Это для них и для международного сообщества красная линия", – заявила Рожкова.

Замглавы НБУ также заявила об "огромной опасности" для инвестиционного климата Украины, если спор не будет урегулирован должным образом.

"Влияние на рынки будет негативным и немедленным, и в этой ситуации мы не сможем продолжать работать с МВФ в рамках предварительного соглашения, потому что МВФ нужна (ясность)", – сказала она.

Рожкова добавила, что президент может помочь разрешить конфликт, заняв четкую позицию.

"Он должен выйти и сказать: "Национализация была необходима для сохранения финансовой стабильности страны ... и что, согласно закону, банк не может быть возвращен существующим акционерам", – подчеркнула замглавы НБУ.

При этом Рожкова пдчеркнула, что проблема "Приватбанка" должна быть решена не путем расчетов с бывшими собственниками.

"Это показывает разницу между олигархическим влиянием на банковский сектор в прежние дни и новым прозрачным и независимым банковским сектором", – сказала она.

Рожкова отметила, что была разочарована решением Зеленского оставаться в стороне от конфликта, а не активно защищать решение 2016 года.

"МВФ хочет сильный сигнал от правительства о сохраняющейся административной независимости "Приватбанка" и независимости Национального банка Украины", – сказала замглавы Нацбанка.

По словам Рожковой, МВФ до сих пор не убежден в стремлении к реформам при Зеленском. "Речь идет о судебной реформе, верховенстве закона. Речь идет об олигархической структуре власти".

Как сообщалось, в четверг президент Владимир Зеленский в ходе 14-часового марафона с журналистами заявил, что является сторонником решения спора с Игорем Коломойским по "Приватбанку" путем переговоров с участием иностранных экспертов, однако пока что его мнение не является определяющим.

Президент отметил, что существует риск проиграть процессы о возвращении банка олигарху, но сам он не может влиять на решения судов, но будет защищать интересы государства.

В сентябре в своем заявлении МВФ не упомянул "Приватбанк" или Коломойского, но отметил, что Украине необходимо бороться с коррупцией, уменьшить влияние олигархов на экономику и минимизировать понесенные "расходы налогоплательщиков".

Зеленский встретился с Коломойским публично в сентябре, а через несколько дней Коломойский сказал журналистам, что видит возможность для компромисса по "Приватбанку".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153615
 
   
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 Топ комментарии
 
"президент может помочь разрешить конфликт, заняв четкую позицию."...Вот она разница между Порохом и Гнусавым.
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Коломойша - геть з України!
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Нет человека нет проблемы - грохнуть сабаку Коломойского и зарыть под забором как сабаку .
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Не геть, а пусть вернет деньги и такие как он тоже, а Гонтареву и Смолия и членов правительства которые берут в долг под драконовские % в долг для народа не понятно на что,наверное на выплату эти х же % посадить как минимум под домашний арест пока не расплатятся с кредиторами.
Правда Гонтарева уже в Лондоне из за созженной машины, так что их машина и дом дороже , чем все миллиардные кредиты которые они на Нас повесили, просто под документы на нашу квартиру взяли кредит и заложили, только не квартиру, а государства вместе с имуществом и населением.
Вот такие они современные мошенники в белых воротничках, могут завоевать наивный народ Украины пока те воюют без единого выстрела и будут кричать - держите вора.
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Підкажіть, у кого можна взяти під менші проценти, ніж МВФ? Кацапів та інше снг не пропонувати
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А ты, кацап хотел, что бы они брали под отрицательный процент у паРаши?
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Ты не неловкий, а неумный! Ни Гонтарева, ни Смолий не имеют отношения к заимствованию средств. Заемщик- Правительство Украины, в лице министерства финансов, невигласу! Кроме того, МВФ не напрашивается, а его приглашают, бо денюх очень хочецца и ставка по которой дает МВФ- наименьшая, от 1до 3 процентов А месяц назад правительство Украины разместило ОВГЗ по ставке 17 процентов!!! Так, шо невигласу, прежде чем шото писать, вывчи предмет!
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в России уже вопрос бы закрыли навсегда и Израиле тоже
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"президент может помочь разрешить конфликт, заняв четкую позицию."...Вот она разница между Порохом и Гнусавым.
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Зеленский не пойдет против своего куратора коломойского, поэтому не будет кредита от МВФ, что станет сигналом для всех прочих инвесторов.
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Это будет ДЕФОЛТ ! Надо прямо говорить , чем все это закончится
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А о чем спор ? Спор о том , что еврей Коломойский хочет , что бы ему граждане Украины выплатили 2 миллиарда долларов компенсации. Если Моника Зеленски на это пойдёт , то МВФ больше не даст денег , это будет означать только одно , ДЕФОЛТ ! Мои вам поздравления зебилы . Вы это сделали вмести !
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Нет человека нет проблемы - грохнуть сабаку Коломойского и зарыть под забором как сабаку .
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Эта гнида должна сидеть вместе с подельниками - Гонтаревой и Парашенко...
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Эта гнида, это коломойский или зеленский?
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Эта гнида это коломойский или зеленский?
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Беня сказал дефолт - значит дефолт,не забывайте кто тут клоун,а кто директор цирка.
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Советую скупать сейчас доллары (если есть за что). Чувствую под мантры о диджитализации и государство в смартфоне реформаторы разворуют недоворованное под ноль и дореформируются до гривни под 50.

Бугагагагагагага
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Анализ ситуации от примитивного идиота из засрашки.
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Да, за счет рекордных продаж долларов НБУ. Но,..... они(доллары) имеют склонность кончацца.
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С недоразвитой хромающей украинской экономикой если МВФ не даст денег - гривна полетит вниз.

А денег МВФ не даст, потому что каламойша заберет себе банк.

Значит у каламойши 2 варианта - либо гривна по 50 либо занять денег у России. В обмен на что? Правильно, на Украину вместе с 40 миллионами посполитых.

Как выбраться из этого тупика? Правильно - давить бизнес, повышать налоги, закручивать гайки, чем собственно говорящий клоун каламойского сейчас и занимается.

Бугагагагага. Будет весело, не переключайте.
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Ох уш эти сказочники. Что только не придумают. Случайно не прессеретарь Коломойского?
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Петя забрал приватбанк навсегда и бесповоротно безо всяких условий.. Но тут пришел клоун и завертелась карусель... Может Беня посадил в кресло клоуна с единственной целью - вернуть приват взад? А все остальное это для отвода глаз?
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Эта гнида, это коломойский или зеленский?
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другими словами, Коломойский мешает Зеленскому сотрудничать с МВФ
для чего?
да всё для того же - сорвать выплаты долгов, объявить о банкротстве Украины и продолжать ловить рыбку в мутной воде
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