 Переговоры с МВФ заморожены из-за Коломойского и "Приватбанка", – Рожкова

Об этом замглавы Национального банка Екатерина Рожкова заявила в интервью Reuters, передает БизнесЦензор.

При новом президенте Владимире Зеленском правительство ведет переговоры о новой кредитной программе МВФ на замену истекающего в начале января Stand-by объемом $3,9 млрд.

Рожкова уточнила, что размер программы может быть увеличен до $8 миллиардов. Но прежде Киев должен разрешить спор с Игорем Коломойским в отношении "Приватбанка".

"Обсуждение с МВФ следующего транша финансирования заморожено из-за проблемы "Приватбанка". Это для них и для международного сообщества красная линия", – заявила Рожкова.

Замглавы НБУ также заявила об "огромной опасности" для инвестиционного климата Украины, если спор не будет урегулирован должным образом.

"Влияние на рынки будет негативным и немедленным, и в этой ситуации мы не сможем продолжать работать с МВФ в рамках предварительного соглашения, потому что МВФ нужна (ясность)", – сказала она.

Рожкова добавила, что президент может помочь разрешить конфликт, заняв четкую позицию.

"Он должен выйти и сказать: "Национализация была необходима для сохранения финансовой стабильности страны ... и что, согласно закону, банк не может быть возвращен существующим акционерам", – подчеркнула замглавы НБУ.

При этом Рожкова пдчеркнула, что проблема "Приватбанка" должна быть решена не путем расчетов с бывшими собственниками.

"Это показывает разницу между олигархическим влиянием на банковский сектор в прежние дни и новым прозрачным и независимым банковским сектором", – сказала она.

Рожкова отметила, что была разочарована решением Зеленского оставаться в стороне от конфликта, а не активно защищать решение 2016 года.

"МВФ хочет сильный сигнал от правительства о сохраняющейся административной независимости "Приватбанка" и независимости Национального банка Украины", – сказала замглавы Нацбанка.

По словам Рожковой, МВФ до сих пор не убежден в стремлении к реформам при Зеленском. "Речь идет о судебной реформе, верховенстве закона. Речь идет об олигархической структуре власти".

Как сообщалось, в четверг президент Владимир Зеленский в ходе 14-часового марафона с журналистами заявил, что является сторонником решения спора с Игорем Коломойским по "Приватбанку" путем переговоров с участием иностранных экспертов, однако пока что его мнение не является определяющим.

Президент отметил, что существует риск проиграть процессы о возвращении банка олигарху, но сам он не может влиять на решения судов, но будет защищать интересы государства.

В сентябре в своем заявлении МВФ не упомянул "Приватбанк" или Коломойского, но отметил, что Украине необходимо бороться с коррупцией, уменьшить влияние олигархов на экономику и минимизировать понесенные "расходы налогоплательщиков".

Зеленский встретился с Коломойским публично в сентябре, а через несколько дней Коломойский сказал журналистам, что видит возможность для компромисса по "Приватбанку".