 Итоги недели: Сигаретный сговор, проблемы Жеваго и марафон Зеленского

ВЛАСТЬ

Зеленский допустил мировое соглашение с Коломойским по "Приватбанку"

Президент Владимир Зеленский в ходе 14-часового марафона с журналистами заявил, что является сторонником решения спора с Игорем Коломойским по "Приватбанку" путем переговоров с участием иностранных экспертов, однако пока что его мнение не является определяющим.

Президент отметил, что существует риск проиграть процессы о возвращении банка олигарху, но сам он не может влиять на решения судов.

Кроме того, Зеленский в ходе марафона также поддержал идею, что сразу после запуска рынка землю нужно продавать только украинцам. Уже на следующий день в парламенте представили новый законопроект, согласно которому иностранцы смогут покупать землю не с 2020, а с 2024 года.

Зеленский также упрекнул главу Dragon Capital Томаша Фиалу в покупке активов после бегства из страны Виктора Януковича и выразил недовольство тем, что гражданин Чехии является инвестором медиагруппы НВ. Сам Фиала обвинения опроверг, заявив, что готов отдать НВ в собственность журналистам.

В ходе общения с журналистами президент также пообещал предоставить результаты по резонансным коррупционным делам до 1 ноября, анонсировал решение вопроса высоких тарифов для зеленой энергетики, поддержал введение налоговых льгот в ряде сфер и назвал несвоевременным вопрос легализации марихуаны.

Кабмин уволил главу Государственной регуляторной службы

Кабинет министров уволил Ксению Ляпину с должности главы Государственной регуляторной службы. Она возглавляла ведомство с начала 2015 года.

Зеленский подписал закон об отмене паевого взноса для застройщиков

Законом отменяется обязанность для застройщиков по уплате паевого взноса на развитие инфраструктуры населенного пункта с 2021 года, а также вводится понятие доверительной собственности как способа обеспечения исполнения договорных обязательств.

Жена главы Минюста получила должность заместителя министра цифровой трансформации

Кабмин назначил жену министра юстиции, экс-главы правления Офиса эффективного регулирования (BRDO) Дениса Малюськи Людмилк Рабчинскую замминистра цифровой трансформации.

Бывший топ-менеджер Коломойского подготовился к назначению главой КГГА

Многолетний глава телеканала "1+1" Игоря Коломойского, а ныне – народный депутат Александр Ткаченко (фракция "Слуга народа") подал электронную декларацию кандидата на должность главы Киевской городской государственной администрации.

Уже после этого президент Владимир Зеленский заявил, что еще не принял окончательного решения о будущем главе КГГА.

ФИНАНСЫ

Резервы Нацбанка упали на $600 миллионов из-за выплат по госдолгу

По состоянию на 1 октября международные резервы Украины составили $21,44 млрд, уменьшившись в сентябре на $577,3 млн или на 2,6% из-за значительных объемов погашений по государственному долгу, сообщили в НБУ.

"Приватбанк" увеличил прибыль до рекордных 27,4 миллиарда

"Приватбанк" увеличил чистую прибыль по результатам работы за 9 месяцев 2019 года до 27,4 млрд грн, что стало новым абсолютным для банка и всей банковской системы Украины.

Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа, снизив ставки

Министерство финансов на первичных аукционах 8 октября разместило облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 2,15 млрд грн, по сравнению с 77,19 млн грн неделей ранее, в очередной раз снизив ставки.

По итогам проведенных аукционов портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов по состоянию на 11 октября увеличился до 98,42 млрд грн.

Нацбанк согласовал новый состав набсовета "Приватбанка"

Национальный банк одобрил кандидатуры семи новых членов наблюдательного совета "Приватбанка". Всего в набсовет входит 9 членов, кандидатуры еще двух из них были утверждены ранее.

"Приватбанк" разъяснил решения арбитража о погашении облигаций на $335 миллионов

"Приватбанк" не ожидает в ближайшее время никаких выплат по еврооблигациям на сумму около $335 млн, которые были конвертированы в капитал банка при его национализации. Рассмотрение связанных с ними споров продолжится в Лондонском арбитраже в 2020 году.

МАКРОЭКОНОМИКА

Цены возобновили рост после трех месяцев снижения, – Госстат

Потребительские цены в сентябре 2019 года, по сравнению с августом, выросли на 0,7% после снижения в предыдущие три месяца, сообщил Госстат.

При этом в годовом измерении рост цен замедлился до 7,5%, по сравнению с 8,8% месяцем ранее. По оценке НБУ, на замедление инфляции повлияло, в том числе, укрепление курса гривни.

Украина потеряла позиции в рейтинге конкурентоспособности WEF

Украина в 2019 году заняла 85 место против 83 годом раньше среди 141 страны в рейтинге по индексу глобальной конкурентоспособности, который ежегодно составляет Всемирный экономический форум (World Economic Forum).

РЕГУЛЯТОРНАЯ ПОЛИТИКА

Два члена Нацкомиссии по тарифам объявили об отставке

Члены Нацкомиссии регулирования сфер энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Александр Формагей и Евгений Магльованный решили покинуть занимаемые должности. После утверждения такого решения президентом НКРЭКУ потеряет кворум.

В связи с этим лава НКРЭКУ Оксана Кривенко призвала Владимира Зеленского как можно скорее назначить временных членов регулятора сроком на три месяца.

АМКУ оштрафовал крупнейшие табачные компании на 6,5 миллиарда

Антимонопольный комитет оштрафовал на 6,5 млрд грн крупнейших производителей табачных изделий и компанию-дистрибутора "Тедис Украина" за сговор, позволивший последней занять 99,5% рынка оптовой торговли сигаретами. Все компании уже пообещали оспорить решение АМКУ.

АМКУ открыл дело против "ДТЭК Захидэнерго" Ахметова

Антимонопольный комитет открыл дело против ПАО "ДТЭК Захидэнерго" Рината Ахметова о нарушении компанией экономической конкуренции в зоне "Бурштынского энергоострова". По мнению регулятора, действия компании приводили к искусственному завышению цен на электроэнергию для небытовых потребителей.

ЭНЕРГЕТИКА

Нацкомиссия утвердила компромиссный тариф на прокачку нефти для НПЗ Коломойского

НКРЭКУ повысила тарифы на транспортировку нефти оператора нефтепроводов компании "Укртранснафта" в три этапа до октября 2021 года. Повышение будет меньше запланированного благодаря договору с ПАО "Укртатнафта" об увеличении гарантированных объемов транспортировки нефти.

"Центрэнерго" начнет продавать 90% электроэнергии на рынке "на сутки вперед"

Государственное ПАО "Центрэнерго" обещает продавать 90% производимой электроэнергии на "рынке на сутки вперед", начиная с ноября. Это должно помочь снизить цены на этом сегменте рынка, где доминирующую роль играет ДТЭК Рината Ахметова.

Нацкомиссия приняла предварительное решение о сертификации "Укрэнерго"

НРЭКУ утвердила предварительное решение о сертификации ЧАО "НЭК "Укрэнерго" в качестве независимого оператора системы передачи электрической энергии.

Компания Коломойского через суд отменила победу фирмы Ахметова в конкурсе на разработку Зинковского участка

Скандальный Окружной админсуд Киева по иску компании "Укрнефтебурение" признал противоправным пункт распоряжения Кабмина об определении структур ДТЭК Рината Ахметова победителями конкурса на разработку Зинковского участка на основании соглашения о разделе продукции (СРП).

Крупнейшие месторождения "Укргаздобычи" истощены на 75%

По состоянию на 1 января 2019 года крупнейшие по добыче месторождения государственной "Укргаздобычи" истощены более чем на 75%, а естественное падение достигает 1,5 млрд кубометров газа в год, сообщили в компании.

"Киевтеплоэнерго" хочет повысить тарифы на тепло на 30%

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" предлагает повысить тарифы на производство тепловой энергии для нужд населения на столичных ТЭЦ на 30%. В компании уточнили, что на сколько подорожают услуги отопления и горячего водоснабжения для населения, точно пока неизвестно.

КОРПОРАЦИИ

Комбинат ArcelorMittal в Кривом Роге выплатит 11 миллиардов дивидендов

Акционеры ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" утвердили направление 10,85 млрд грн прибыли предприятия на выплату дивидендов. В компании напомнили, что в последний раз перед этим дивиденды предприятие выплачивало за 2007 год – еще до кризиса 2008–2009 годов.

Rozetka ввела оплату за самовывоз товара

Онлайн-сеть Rozetka ввела оплату за услугу самовывоза товара из магазинов сети. Решение распространяется только на розничные магазины Rozetka, плата будет взиматься только с мелких заказов на сумме меньше 300 грн и составит 10 грн.

Vodafone Украина могут продать азербайджанскому оператору

Азербайджанский телеком-оператор Bakcell подал в Антимонопольный комитет Украины заявку на концентрацию ПрАО "ВФ Украина" ("Vodafone Украина"). В свою очередь в российской группе МТС, дочерней компанией которой является "Vodafone Украина", заявили, что конкретных решений о продаже украинской "дочки" пока нет.

Ахметов покупает комбинат по производству огнеупоров у экс-нардепа от Партии регионов

Vesco Limited Рината Ахметова подала заявку в АМКУ на покупку ПАО "Часовоярский огнеупорный комбинат", контрольный пакет акций которого принадлежат семье бывшего народного депутата от Партии регионов в 2006-2014 годах Владислава Лукьянова.

Украинский стартап Grammarly оценили в $1 миллиард

Основанная в Украине IT-компания Grammarly, которая разрабатывает сервис для помощи в написании текстов, в ходе очередного раунда финансирования привлекла $90 млн инвестиций, а ее оценка по итогам раунда превысила $1 млрд.

Доход футбольного клуба "Шахтер" Ахметова превысил 3,7 миллиарда

Общий показатель доходов ФК "Шахтер" в сезоне 2018-2019 годов с учетом НДС составил 3,76 млрд грн, по сравнению с 1,73 млрд грн по итогам сезона 2017-2018 годов.

ТРАНСПОРТ

Кличко повысил стоимость реконструкции Шулявского моста до 1 миллиарда

Руководитель КГГА Виталий Кличко подписал распоряжение о переутверждении проекта реконструкции Шулявского моста с увеличенной до 1,05 млрд грн сметой.

По словам самого мэра, возникла необходимость профинансировать дополнительные работы на прилегающих к мосту территориях, которые невозможно было сразу предусмотреть.

"Новая почта" запустила услугу доставки посылок самолетом

С 10 октября "Новая почта" запустила в коммерческое использование новую услугу – "Авиадоставка". Доплата к стандартным тарифам составит 30 грн за килограмм.

МВД подписало меморандум о покупке 13 новых самолетов Ан-178

Министерство внутренних дел подписало меморандум, согласно которому намерено приобрести 13 самолетов у госпредприятия "Антонов" для нужд ГосЧС и Национальной гвардии. В то же время источники финансирования сделки пока не определены.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Госбюро расследований объявило в розыск Жеваго

Государственное бюро расследований объявило в розыск бизнесмена и экс-нардепа Константина Жеваго по делу о расхищении средств банка "Финансы и кредит".

На минувшей неделе следователи ГБР заочно вручили подозрение Жеваго по по делу о растрате и отмывании 2,5 млрд грн банка "Финансы и Кредит". В пресс-службе бизнесмена обвинения отрицают, сообщив, что он сейчас находится на лечении за границей.

Прокуратура объявила подозрение экс-нардепу Святашу

Столичная прокуратура объявила подозрение бывшему народному депутату Дмитрию Святашу по факту завладения 1,1 млрд грн средств "УкрСиббанка".

Московский суд заочно арестовал бизнесмена Фукса

Московская полиция 8 октября объявила в международный розыск бизнесмена, основателя российской девелоперской компании Mos City Group Павла Фукса. Против него в России выдвинуты обвинения в мошенничестве. 10 октября Таганский суд Москвы заочно арестовал предпринимателя на два месяца.

Сам Фукс заявил, что является гражданином Украины и не комментирует сообщения российских СМИ.