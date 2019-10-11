 Зеленский провел совещание с силовиками по вопросу проблемных кредитов

Об этом сообщает пресс-служба президента по итогам совещания, которое было посвящено определению приоритетных шагов для оживления банковского кредитования, передает БизнесЦензор.

Президент отметил, что объемы портфелей кредитов, предоставленных бизнесу, к сожалению, не демонстрируют ощутимого роста, а значит у бизнеса нет ресурса для расширения деятельности.

Поэтому общая задача власти, по словам Зеленского, – устранить препятствия к возобновлению кредитования и решить проблемы неработающих кредитов, чтобы банковская система начала должным образом работать.

При этом президент признал, что преградой на пути к восстановлению кредитования является незавершенная судебная реформа.

"Суды независимы, и президент не может вмешиваться в их работу по конкретным делам, но это не значит, что не нужно работать над качеством работы судебной системы в целом… Поэтому судебная реформа также остается одной из ключевых предпосылок для оживления кредитования", – подчеркнул Зеленский.

В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук подчеркнул важность привлечения к ответственности владельцев ликвидируемых банков.

"Украине пришлось потратить огромное количество средств – почти 300 млрд грн, чтобы защитить вкладчиков банков и сохранить стабильность финансовой системы. Плюс у нас более 500 млрд грн проблемных кредитов. В частности, более 400 млрд грн в государственных банках. Это деньги, которые потеряли обычные люди просто потому, что кто-то из должников отказался выполнять свои обязательства и не вернул деньги. Мы об этой проблеме знаем и работаем над ее решением", – сказал глава правительства.

По словам премьера, финансово-экономический блок правительства планирует сконцентрировать усилия на очистке государственных банков от неработающих кредитов. Во-первых, через инструмент реструктуризации обязательств заемщиков, который сегодня работает. Во-вторых, через реализацию банками проблемных активов, в частности путем применения механизмов голландских аукционов. В-третьих, путем дальнейшего отстаивания интересов государства в судах Украины и за рубежом для возврата средств, которые задолжали прежние владельцы банков и связанные с ними лица.

"Это вопрос скоординированной деятельности Генеральной прокуратуры, Нацбанка, правительства и судебной системы. Важно, чтобы должники услышали, что либо они добровольно возвращают средства, либо государство задействует все инструменты для их возврата", – добавил Гончарук.

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В свою очередь глава НБУ Яков Смолий отметил, что главной проблемой банковского сектора в Украинке остаются неработающие кредиты.

"Украина – мировой лидер по этому показателю. Сегодня объем проблемных кредитов в украинских банках составляет около 50%, или 566 млрд грн. Это – один из системных рисков для нашей финансовой системы. Если бы должники ответственно относились к своим обязательствам и возвращали средства, банки смогли бы расформировать резервы, сформированные на случай невозврата кредитов, и направить этот ресурс на кредитование реального бизнеса, который работает", – сказал Смолий.

Глава НБУ назвал самой сложной ситуацию с "Приватбанком", ведь весь портфель проблемных кредитов – это ссуды прежним владельцам.

"Государство пытается вернуть эти средства через суды разных юрисдикций: в Украине, Великобритании, США и Швейцарии", – подчеркнул глава НБУ.