 Кабмин создаст единый реестр госслужащих, – Дубилет

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Госслужащих сейчас более 240 тыс. Но другое дело, что есть много людей, которые получают зарплату из бюджета и не являются госслужащими. Одно из ключевых заданий, стоящих передо мною и перед Госагентством госслужбы – создать Единый реестр госслужащих. Потому что сейчас нет информации о том, сколько людей и где работает", – сказал министр.

По словам Дубилета, в настоящее время осуществляется сбор информации ото всех администраций о количестве людей, состоящих на госслужбе.

Министр отметил, что создание такого реестра позволит создать вокруг него единую инфраструктуру для дальнейшего централизованного взаимодействия, организации каких-либо видов обучения, централизованного оповещения и пр.

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Как сообщалось, Кабинет министров планировал запустить в 2019 году публичный портал с информацией о государственных служащих еще под руководством Владимира Гройсмана.

Ожидалось, что на портале будут собраны данные о количестве штата, заработных платах и другой информации.

Глава Национального агентства государственной службы Константин Ващенко тогда также отмечал, что сейчас около 240 тыс. лиц имеют статус государственных служащих в Украине, однако информация о них содержится в бумажных документах, в среднем вес личного дела одного госслужащего достигает 2 кг.