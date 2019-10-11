[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.49 26.82
 Власть, Корпоративные отношения
  137  0
Все про:Минюст (306) реестр (204)

 Минюст вернул историю изменений в госреестре на Единый портал открытых данных

Министерство юстиции возобновило отображение истории внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований на Едином государственном веб-портале открытых данных.

Как сообщает пресс-служба Минюста, публикация этих данных восстановлена на портале с 17:00 10 октября, передает БизнесЦензор.

Также сообщается, что в настоящее время обнародование информации, распорядителем которой является Министерство юстиции, на портале осуществляется в штатном режиме.

Читайте также: Глава Фонда госимущества поддержал ликвидацию схемы Яценко с реестром недвижимости

Как сообщалось, ранее сообщество OpenUP обнаружило, что Министерство юстиции удалило с Единого портала открытых данных (data.gov.ua) всю историю публикации открытых данных Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).

По данным сообщества, оказалась удалена публичная история изменений записей в ЕГР (данные в предыдущих владельцах, бенефициарах юридических лиц, предыдущих места регистрации юридических лиц). История изменений в формате открытых данных позволяет исследовать связи, предотвращать рейдерство, извещать кредиторов, улучшать сервисы частного сектора.

В пресс-службе Министерства юстиции заявили, что исчезновение этой информации из открытого доступа вызвано техническим сбоем.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153571
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
война Донбасс Зеленский земля Крым НБУ Одесса Россия США
 
 
 
 
 
 вверх