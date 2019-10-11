 "Приватбанк" разъяснил решения арбитража о погашении облигаций на $335 миллионов

Об этом говорится в заявлении на сайте банка, передает БизнесЦензор.

В заявлении "Приватбанк" не предоставляет полной информации, ссылаясь на обязательства по сохранению конфиденциальности, но подчеркивает важность предоставления корректных данных по указанным еврооблигациям в связи с недостоверными сообщениями в СМИ.

В банке напомнили, что 13 июня Лондонский арбитражный суд вынес частичное окончательное арбитражное решение после проведения слушаний в части аргумента "Приватбанка" относительно влияния на выпуск и сами еврооблигации вопросов незаконности, которые связаны с бывшими владельцами банка и их компаниями. Также арбитраж рассматривал, каким образом происходили выпуски, приобретение и дальнейшее обращение соответствующих ценных бумаг.

"Указанные Арбитражные решения не возлагают на "Приватбанк" никаких обязательств осуществить любой платеж относительно еврооблигаций, выпущенных в 2010 или 2013 годах. Еще должно быть принято решение в отношении другого аспекта линии защиты "Приватбанка" против исковых требований", – сказано в заявлении

"При нынешних обстоятельствах существует большая неопределенность относительно того, должен ли "Приватбанк" осуществить любые выплаты по Арбитражным решениями, а если должен, то когда. Даже если когда-нибудь от "Приватбанка" потребуется осуществить любые выплаты, согласно Арбитражным решениям, они будут существенно меньше размер исковых требований", – подчеркивают в банке.

При этом "Приватбанк" отмечает, что в своих Арбитражных решениях суд поддержал аргументы банка и постановил, что от финучреждения не требуется осуществления выплат по еврооблигациям 2010 или 2013 годов выпуска, если окончательными держателями являются связанные с бывшими владельцами лица.

В связи с жтим арбитражный суд применил механизм, согласно которому Доверительный управляющий просит неизвестных владельцев ценных бумаг предоставить идентифицирующие данные для того, чтобы "Приватбанк" и арбитражный суд оценили, являются ли бывшие владельцы банка их бенефициарами.

"Если окажется, что да, то соответствующие конечные владельцы счетов также будут исключены из круга лиц для выплат по арбитражным решениям, так же как и любые конечные владельцы счетов, которые не предоставили ответа", – отмечается в заявлении.

При этом суд также постановил, что Арбитражные решения вступят в силу только после того, как должным образом будет принято решение по другой линии защиты "Приватбанка" (слушание по которой арбитражный суд пока отложил), и только в случае, если арбитражный суд отклонит такую ​​линию защиты.

"Таким образом, Арбитражные решения в той части, в которой они предусматривают осуществление выплат со стороны "Приватбанка" относительно еврооблигаций, пока полностью находятся под действием отлагательного условия", – сказано в сообщении.

При этом Доверительный управляющий инициировал процессы в английском суде в отношении указанных Арбитражных решений, но они являются конфиденциальными.

"Однако, пока представления Доверительного управляющего не будут рассмотрены, что ожидается в течение 2020 года, позиция относительно Арбитражных решений будет оставаться неопределенной", – подчеркивают в банке.

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Как сообщалось, в начале августа Madison Pacific Trust Limited, доверитель (трасти) по евробондам "Приватбанка" объявил о поиске держателей евробондов банка в Украине.

Напомним, 25 июля Лондонский суд принял частичное решение в пользу держателей евробондов "Приватбанка", которые были принудительно конвертированы в капитал банка по процедуре bail-in во время национализации.

Известно, что часть выпущенных до национализации евробондов купили бывшие владельцы банка. Суд попросил инвесторов раскрыть свои имена/названия и детали покупки бумаг, чтобы выделить связанных и не связанных с группой "Приват" лиц.

В ходе арбитражного процесса в Лондоне в августе 2018 года "ПриватБанк" уже просил Madison Pacific Trust Limited обратиться к держателям ценных бумаг с просьбой идентифицировать себя, в том числе указать объем ценных бумаг в собственности, дату покупки, а также их конечного собственника.

Напомним, в рамках национализации "ПриватБанка" его обязательства перед специально созданной британской компанией (SPV) - эмитентом еврооблигаций - подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.

Речь идет о трех выпусках еврооблигаций: на $175 млн по ставке 10,875% с погашением 28 февраля 2018 года, на $200 млн по ставке 10,25% с погашением 23 января 2018 года, из которых $40 млн было погашено в августе 2016 года, а также на $220 млн по ставке 11% (облигации субординированного долга) с погашением в 2021 году.