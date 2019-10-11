[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.49 26.82
 Технологии
  492  1
Все про:Гонконг (30) инвестиции (825) стартап (73)

 Гонконгская компания хочет инвестировать в идеи украинского первокурсника

Гонконгская компания Global Virtual Design and Construction Limited подписала договор с первокурсником физико-технического факультета КПИ им. Сикорского, бронзовым призером Всеукраинского конкурса научно-исследовательских работ членов Малой академии наук Назаром Поночевым о намерениях инвестиции и предоставлении поддержки.

Об этом говорится в сообщении Киевской МАН, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

Компания намерена поддержать разработанное молодым ученым программное обеспечение Harmix, которое самостоятельно подбирает музыку к видеоизображению, или наоборот - видео к аудиодорожке при помощи системы искусственного интеллекта.

С этим проектом Поночев в начале 2019 года стал финалистом конкурса POLYTECO Україна 2018-2019 и призером международного научно-технического конкурса Intel ISEF, который проходил в мае в Финиксе (Аризона, США).

Киевская Малая академия наук Украины образована в 2010 году по инициативе Президиума МАН Украины и Главного управления образования и науки Киева, согласно решению сессии Киевского городского совета.

Основной задачей Киевской МАН является организация и обеспечение учебно-воспитательного процесса учащейся молодежи города Киева по опытно-экспериментальным направлениям внешкольного образования, координация научно-исследовательской деятельности учащихся, создание условий для их интеллектуального, духовного, творческого развития и профессионального самоопределения, содействие наращиванию научного потенциала страны.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153565
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Даю 95% прогноза, что через время он свалит из Украины, так как здесь ему ничего не светит, да ещё попадёт в поле зрения статусных пацанов.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиТехнологии
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
война Донбасс Зеленский земля Крым НБУ Одесса Россия США
 
 
 
 
 
 вверх