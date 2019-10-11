 Гонконгская компания хочет инвестировать в идеи украинского первокурсника

Об этом говорится в сообщении Киевской МАН, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

Компания намерена поддержать разработанное молодым ученым программное обеспечение Harmix, которое самостоятельно подбирает музыку к видеоизображению, или наоборот - видео к аудиодорожке при помощи системы искусственного интеллекта.

С этим проектом Поночев в начале 2019 года стал финалистом конкурса POLYTECO Україна 2018-2019 и призером международного научно-технического конкурса Intel ISEF, который проходил в мае в Финиксе (Аризона, США).

Киевская Малая академия наук Украины образована в 2010 году по инициативе Президиума МАН Украины и Главного управления образования и науки Киева, согласно решению сессии Киевского городского совета.

Основной задачей Киевской МАН является организация и обеспечение учебно-воспитательного процесса учащейся молодежи города Киева по опытно-экспериментальным направлениям внешкольного образования, координация научно-исследовательской деятельности учащихся, создание условий для их интеллектуального, духовного, творческого развития и профессионального самоопределения, содействие наращиванию научного потенциала страны.