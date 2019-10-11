[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.49 26.82
 Власть, Регуляторная политика
  240  0
Все про:закон (466) Зеленский (378) стандарт (32)

 Зеленский подписал закон о применении национальных стандартов

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона "О стандартизации" №124-IX.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

"Внедрение норм этого закона обеспечит согласование национальной системы стандартизации с международной и европейской практикой", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 20 сентября.

Среди прочего, принятым законом установлена добровольность применения национальных стандартов. При этом не допускается согласование проектов национальных стандартов с государственными органами.

Также предусмотрен отказ от нормативно-правового регулирования отношений, связанных с разработкой стандартов предприятий, учреждений и организаций и технических условий.

Читайте также: Рада приняла закон об охране географических названий продуктов

Закон также отменяет отраслевую стандартизацию, в связи с чем, в течение 15 лет центральные органы исполнительной власти имеют право в соответствующих сферах деятельности и в пределах своих полномочий проверять, пересматривать свои отраслевые стандарты с целью перевода их на национальный уровень или на уровень предприятий или отменять их.

В свою очередь Главное экспертное управление Верховной Рады высказало ряд замечаний к законопроекту, указывая, что в странах Евросоюза продолжают существовать установленные стандарты во многих сферах, а отказ от обязательного применения стандартов может привести к ухудшению качества продуктов и сделает невозможным действенный контроль в ряде сфер.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153561
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
война Донбасс Зеленский земля Крым НБУ Одесса Россия США
 
 
 
 
 
 вверх