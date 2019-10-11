 Зеленский подписал закон о применении национальных стандартов

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

"Внедрение норм этого закона обеспечит согласование национальной системы стандартизации с международной и европейской практикой", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 20 сентября.

Среди прочего, принятым законом установлена добровольность применения национальных стандартов. При этом не допускается согласование проектов национальных стандартов с государственными органами.

Также предусмотрен отказ от нормативно-правового регулирования отношений, связанных с разработкой стандартов предприятий, учреждений и организаций и технических условий.

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Закон также отменяет отраслевую стандартизацию, в связи с чем, в течение 15 лет центральные органы исполнительной власти имеют право в соответствующих сферах деятельности и в пределах своих полномочий проверять, пересматривать свои отраслевые стандарты с целью перевода их на национальный уровень или на уровень предприятий или отменять их.

В свою очередь Главное экспертное управление Верховной Рады высказало ряд замечаний к законопроекту, указывая, что в странах Евросоюза продолжают существовать установленные стандарты во многих сферах, а отказ от обязательного применения стандартов может привести к ухудшению качества продуктов и сделает невозможным действенный контроль в ряде сфер.