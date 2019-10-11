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 Нацбанк может отказаться от повышения минимального капитала банков

Во время последнего визита в Украину экономической миссии Международного валютного фонда достигнута договоренность о возможности сохранения требований к размеру минимального уставного капитала банков на уровне 200 млн грн.

Об этом сообщила исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"200 млн грн минимального капитала для банков - done. Недавно, во время последнего визита в Украину экономической миссии Международного валютного фонда, НАБУ традиционно провела рабочую встречу экспертов миссии и руководителей ведущих банков. По результатам обсуждения и лоббирования НАБУ вопроса снижения требований к размеру минимального уставного капитала идея была поддержана НБУ и согласована миссией. Поэтому ждем официального урегулирования вопроса уже в ближайшем будущем", - сообщила Коробкова.

Как сообщалось, ранее, в декабре 2017 года, Национальный банк Украины внес изменения в график достижения минимального размера уставного и регуляторного капитала банков, отсрочив срок повышения уставного капитала до 300 млн грн до 11 июля 2020 года с 11 июля 2018 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153558
 
 
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