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 Порт "Усть-Дунайск" увеличил количество круизных пассажиров на 10%

Морской порт "Усть-Дунайск" (Одесская область) завершил круизный сезон, приняв 5,91 тыс. пассажиров речных круизных лайнеров

Об этом говорится в сообщении Администрации морских портов Украины, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, завершил круизный сезон в "Усть-Дунайске" круизный пассажирский речной теплоход "Фиделио" со 136 пассажирами из разных стран Европы на борту.

"В этом году количество пассажиров речных круизных лайнеров, которые принял портопункт Вилково порта "Усть-Дунайск" увеличилось на 10% по сравнению с прошлым годом. Мы лишь немного не дотянули до "юбилейной" отметки 6000 пассажиров, остановившись на цифре 5910 туристов. Третий год подряд порт "Усть-Дунайск" фиксирует увеличение потока туристов, прибывающих на круизных лайнерах", - прокомментировал позитивную динамику начальник филиала "Усть-Дунайск" Администрации морских портов Украины Дмитрий Ковальжи.

Всего в 2019 году порт принял 38 речных круизных лайнеров (на два судна больше, чем в прошлом году).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153554
 
 
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