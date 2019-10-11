 НАБУ сообщило о подозрении Жеваго из-за нарушений в декларации

Об этом сообщила САП в Facebook, передает БизнесЦензор.

"В пятницу, 11 октября 2019 года, по согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшему народному депутату Украины восьмого созыва во внесении недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины", – сказано в сообщении.

Установлено, что бывший народный депутат Украины не задекларировал факт наличия у него финансовых обязательств. Так, в 2015-2016 годах экс-депутат не внес в декларацию более 10 млн грн, а в 2017 году – более 9 млн грн.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП осуществляют с 2017 года.

В сообщении нем не указана фамилия экс-парламентария.

Как сообщает Интерфакс-Украина.со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах, речь идет о бывшем владельце банка "Финансы и Кредит", экс-нардепе Константине Жеваго (не входил в состав ни одной парламентской фракции). Жеваго был народным депутатом с 1998 года.

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Как сообщалось, ранее директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявил, что подозреваемый в расхищении средств банка "Финансы и кредит" бизнесмен и экс-нардеп Константин Жеваго уже объявлен в Украине в розыск и готовится его объявление в межгосударственный розыск.

На минувшей неделе следователи Госбюро расследований заочно вручили подозрение экс-нардепу Константину Жевагопо по делу о растрате и отмывании 2,5 млрд грн банка "Финансы и Кредит". В пресс-службе бизнесмена обвинения отрицают, сообщив, что он сейчас находится на лечении за границей.

Напомним, по данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, из банка "Финансы и Кредит" перед его банкротством вывели 5 миллиардов гривен.

По данным Фонда, оценочная стоимость активов, включенных в конкурсную массу банка, почти в пять раз ниже балансовой: при указанных "на бумаге" 45,07 млрд грн, независимые субъекты оценочной деятельности оценили активы банка только в 9,97 млрд грн.

Напомним, временная администрация в банк "Финансы и Кредит" была введена 17 сентября 2015 года.

Владельцем банка был олигарх Константин Жеваго, который обвинял в банкротстве финучреждения менеджмент.