 Объем наличных денег с начала года уменьшился на 9 миллиардов, – НБУ

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины в Facebook, передает БизнесЦензор.

"По сравнению с началом года наличность в обращении уменьшилась на 9,1 млрд грн (или на 2,3%). Такая тенденция связана, в том числе, со стабильным трендом на рост популярности безналичных расчетов", – сказано в сообщении.

В НБУ уточнили, что за первые 10 дней октября из обращения вернулось почти 5 млн штук монет мелких номиналов в результате их изъятия из обращения с 1 октября. Всего в обращении по состоянию на 1 октября находилось около 5,7 млрд штук таких монет. С 1 октября монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек перестали быть средством платежа.

Как сообщалось, по данным НБУ, в наличном обращении в Украине по состоянию на 1 июля находилось наличности на общую сумму 393,8 млрд грн, в том числе банкнот – 391,3 млрд грн (2,8 млрд штук) и монет – 2,4 млрд грн (13,2 млрд штук).

Как сообщалось, по данным НБУ на 1 января 2019 года в обороте находилось наличности на общую сумму 400,1 млрд грн, что на 10,7% больше, чем на начало прошлого года (361,5 млрд грн по состоянию на 1 января 2018 года).