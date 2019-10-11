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Все про:авиакатастрофа (57) Конго (2) Россия (4158) АН (105)

 В Конго разбился самолет Ан-72 с россиянами на борту

В Демократической республике Конго потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-72, который вылетел утром из города Гома на востоке страны и взял курс на столицу Киншасу.

По данным управления гражданской авиации страны, спустя час после вылета контакт с самолетом был потерян, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

Сообщалось, что на борту были четверо членов экипажа и четыре пассажира, среди них были как военные, так гражданские. Этот самолет обеспечивал перевозки президента. Пассажирами могли быть трое сотрудников службы охраны главы государства и его водитель.

Позднее посольство РФ в Демократической республике Конго подтвердило, что на борту разбившегося военно-транспортного самолета Ан-72 были россияне, их количество пока неизвестно.

На фоне слухов о том, что в результате инцидента с грузовым самолетом мог пострадать президент страны, десятки людей забаррикадировали дорогу у штаба крупнейшей оппозиционной партии ДРК "Союз за демократию и социальный прогресс", председателем которой является ставший в январе президентом Чисекеди, сообщает Politico.

В декабре 2018 года в Конго разбился самолет Ан-26, им управляли трое граждан РФ. Все они погибли. Экипаж работал с местной авиакомпанией по контрактам. Самолет также находился под юрисдикцией Конго.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153540
 
 
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