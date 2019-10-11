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 Урожай зерновых может достигнуть рекордных 80 миллионов тонн, – НБУ

По оценке Национального банка Украины (НБУ), урожай зерновых в Украине в 2019 году может достичь рекордных 80 млн тонн.

Об этом заявил заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По словам замглавы Нацбанка, увеличение урожая зерновых в Украине объясняется не совпадением обстоятельств и не благоприятными погодными условиями, а повышением производительности аграрного сектора, который много инвестировал в обновление техники и технологий в последние годы.

Кроме этого, по словам Сологуба, земельная реформа может способствовать дальнейшему значительному увеличению урожайности в ближайшие годы.

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Как сообщалось, Министерство аграрной политики и продовольствия по предварительным данным прогнозирует в текущем году урожай зарновых в Украине на уровне 71,1 млн тонн, против предыдущего прогноза в 70,8 млн тонн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153538
 
 
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