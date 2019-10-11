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 Минобороны предложило открыть большую часть оборонного заказа

Министерство обороны работает над тем, чтобы сделать большую часть государственного оборонного заказа открытой.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передает БизнесЦензор.

"Какая-то часть государственного оборонного заказа должна быть закрытой – не все мы можем публиковать, но все увидят, как развивается армия, куда направляются средства и как формируются цены", – отметил министр обороны Андрей Загороднюк.

Загороднюк также отметил максимальное внедрение принципов конкурентности с целью предотвращения ситуаций, когда руководство или группы руководителей в одностороннем порядке решают дальнейшую судьбу государственных средств.

"Это должна быть абсолютно открытая процедура, которая даст возможность частным компаниям участвовать в государственном оборонном заказе. Мы возлагаем большие надежды на "Укроборонпром". В то же время частные компании должны составлять конкуренцию "Укроборонпрому" для того, чтобы концерн менялся и быстрее реагировал на наши заказы", – подчеркнул министр обороны.

Загороднюк также проинформировал о планах Минобороны закупать иностранное вооружение, ведь много образцов ВВТ, которые сегодня находятся на вооружении Вооруженных Сил Украины морально и физически устарели. По словам Загороднюка, сейчас формируется специальная группа, которая будет работать с зарубежными партнерами.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153534
 
 
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